資金追捧金融股點火穩盤 改選題材加持彰銀股價站上今年新高

美中貿易戰利空氛圍持續籠罩台股，在光電、半導體族群領跌下，指數一路跌破年線 10411 點，資金持續轉進金融族群避險，金融類股盤中小漲 0.3%，表現相對抗跌，其中彰銀、台中銀與兆豐金盤中漲幅超過 1%，表現強勢許多。

美中貿易戰蔓延成科技角力，台積電、大立光、國巨等指標大廠，都看淡今年景氣，權值雙王台積電與大立光股價雙雙走跌，電子、光電與半導體成外資砍殺重心，拖累股價表現。

相較之下，金融股近期持續成買盤關愛重點，在資金挹注下讓金融股發揮穩盤作用，支撐大盤指數的重要力量之一。

觀察今天金融族群表現，彰銀明年即將進行董事改選，民股陣營在石化大老吳澄清助陣下，民股陣營持股已突破 25%，與公股檯面上約 2 成持股呈現五五波勢均力敵。

面對民股持續進攻，近期市場傳出公股陣營持續透過行庫加碼買進彰銀，鞏固股權，這波買盤攻勢，也讓彰銀股價水漲船高，從去年底的 17 元一路水漲船高，今天盤中上漲 1.7%，股價站穩 20 元關卡。

對手陣營台新金近期也成買盤追捧標的，台新金盤中湧入近 6000 多張的買單，融資餘額持續增加，推升股價站上波段新高暫收 14.25 元。

官股金融股同樣是資金追捧重點，包括台企銀、第一金、兆豐金、華南金與合庫金盤中股價同步站上今年以來波段新高。

法人表示，在華為風暴尚未落幕前，電子族群恐因營收訂單下滑拖累營收表現，成為資金砍殺重點，而獲利穩定的金融股反成法人避險、防禦重點對象，但建議金融股仍以銀行業務為主標的為主。