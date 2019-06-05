【華冠投顧】早盤激情僅5分鐘 量增攻擊又落空

2019.06.05 盤後分析

#大盤短評：翻多需帶量過 10541。

#盤勢分析

大盤早盤受美股大漲激勵開高超過 70 點後急拉創反彈以來新高來到 10541 後，但激情只持續不到 5 分鐘就見高後一路下跌，早盤攻擊的大量也出現短套的現象，反而出現出貨盤的狀況，而量能也從早盤估計的 1200 億元萎縮到剩下不到千億，短線上雖然還是力守月線，但是月線仍然持續往下壓，但下周月線將有機會走平，因此估計下週才能確認是否短底確認。

#類股方面，今日強勢族群為風電相關，3708 上緯投控、9958 世紀鋼、1589 永冠 - KY、3023 信邦、2208 台船有整齊上漲的現象，主要來自政策利多帶動，近期整理結構也不差，後續狀況值得追蹤。

華為概念股部份則是出現輪彈的狀況，今天部份反彈遇到反壓都出現賣壓，如 3037 欣興、3081 聯亞、2337 旺宏、2313 華通都有類似現象，近期操作上持續建議短單為主，積極停利，資金盡量留在手上，避免因為消息面影響造成多空雙巴。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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