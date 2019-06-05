【華冠投顧】多頭本周如預期在休息回氣 「左右獲法」齊聚就能起行

◆盤勢分析

昨日提到「本週台股進行整理不脫上週五的預期... 即將到來的端午連假也容易帶出 "長假賣壓" 和 "擔心節氣變盤賣壓"，所以多頭在這邊續攻並無必要，低量整理一陣子沉澱籌碼反倒有利反彈波的沿續」。

在 Fed 暗示降息下，昨夜美股創下一月以來最大漲幅，台股則因近日已先領漲，以致今日漲幅相對受限，終場大盤 + 32 點，OTC 指數 + 0.08%。

本週台股的 "低量震盪" 節奏會讓個股輪動較快，因此這兩天昇楷才會建議大家在操作上不要輕易追價，以逢回低接為原則。今日台股雖遇利多開高一度漲逾百點，但之後開高走低並不意外，因為：(1) 觀察大盤成交量仍為低量狀態，換言之還是整理結構；(2) 月線下彎角度依舊陡峭；(3) 存在 "長假賣壓" 和 "擔心節氣變盤賣壓"；(4) 週選擇權結算，大咖最有利結算價落在 10450 點位附近，有壓盤動機。

至於如何確認多頭正式啟動攻勢？就靠 "均線結構"、"成交動能" 這「左右護法」來保駕。在 "均線結構" 部分，目前月線雖然下彎陡峭但正加速扣低，下週有機會拉平走揚；在 "成交動能" 部分，現階段低量代表賣壓不重，但衝關還是需要補量，起碼達月均量水準，能否補量的先行指標可留意 OTC 指數，近日相對大盤較弱的 OTC 指數若能轉為相對強勢，便暗示內資也開始動起來，而滾量作價、帶動人氣正是內資的強項。

＜操作策略＞

台股目前維持 "低量震盪" 走勢，在市場資金只有一套甚至不到的背景下，個股輪動自然較快，因此再次提醒操作上不要輕易追價，並可適度搭配「打帶跑」策略（像是近期《(日正當中)6143 振曜》、《(屠龍刀)3083 網龍》、《(特立獨行)4107 邦特》都逢高先賺一趟），至於《鐵人意志》、『運動大聯盟』之《9802 鈺齊 - KY》維持強勢整理，續抱中。

＜強勢股＞

今日強勢股方面，受政策題材加持的風電概念股《3708 上緯投控》、《9958 世紀鋼》連續第二天走強，帶動《1519 華城》、《2208 台船》、《1589 永冠 - KY》... 跟進走強；《2454 聯發科》擁 5G 題材創波段新高，IC 設計族群《8016 矽創》、《5274 信驊》、《2458 義隆》... 跟進反彈；PCB 族群仍有續強表現，今日輪動至《4927 泰鼎 - KY》、《8155 博智》、《4958 臻鼎 - KY》... 等個股。

＜弱勢股＞

今日弱勢股方面，主軸依然集中在高基期股之回檔，像是《3227 原相》、《9946 三發地產》、《3056 總太》、《3454 晶睿》、《3356 奇偶》... 等；破底股則不多，僅《2104 國際中橡》... 等少數遇到利空衝擊之個股。

被動元件龍頭《2327 國巨》今日召開股東會釋出景氣保守訊息，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同步由紅翻黑，後市可留意《2327 國巨》能否在利空發酵下重守月線，或《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》能否重上五月中下旬之整理平台，需要龍頭有守且指標股走出 "破底翻" 轉強型態，整個族群才有較強的表現機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

