【華冠投顧】台股開高走低小漲+32點!端午節前要賣還是要買?內文與你分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、3535 晶彩科、1476 儒鴻

台股盤勢分析:

看法不變

美股多頭暴氣反攻，加權指數早盤上漲 + 68 點開出，權值類全面衝高下，指數一度大漲 + 112 點；可惜短線獲利賣壓湧現下，指數開高走低，終場小漲 + 32 點作收，收在 10461 點，成交量 968 億。

延續我們昨天說的… 美股本身的重挫，反而有利『貿易戰』的進程；我們樂觀看待台股後勢發展…『退步原來是向前』!! 昨夜美股的大漲，市場言論普遍集中在『降息』利多，導致道瓊大漲 500 點；但是卻沒有談…『降息』利多出現前，美股已經先漲 400 點了。因此，武傑認為市場已經過渡解讀『消息面』；如果真的要分析『消息面』問題… 不就是『利空不跌』，且『利多不漲』。所以不就符合我們先前的預期…『箱型區間』的規劃!!

明天就是端午節前，最後一個交易日；預估連假前夕，黑手不需要急於進攻。反而在這裡累積一些能量，等待端午節連假後，隨著台股月線扣抵來到低檔；月線翻揚向上之際，多頭順勢再上… 持續完成多頭任務『找尋箱頂』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2406 國碩、5904 寶雅、5258 虹堡、1784 訊聯、3450 聯鈞、4953 緯軟… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6248 沛波、3227 原相、6213 聯茂、2327 國巨… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。