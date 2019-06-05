◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心 2019年6月5號16點35分

台北‧06月05日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 1434 福懋 1961 2253 87.04 1216 統一 4949 5915 83.67 9933 中鼎 961 1182 81.30 6005 群益證 2049 2659 77.06 2022 聚亨 968 1278 75.74 00737 國泰AI+Robo 1465 1977 74.10 2903 遠百 1890 2618 72.19 1710 東聯 1537 2150 71.49 4904 遠傳 1230 1733 70.98 2885 元大金 13309 19072 69.78 3045 台灣大 2657 3848 69.05 2444 兆勁 1085 1597 67.94 2886 兆豐金 13538 19998 67.70 2634 漢翔 1213 1813 66.91 1314 中石化 7052 10551 66.84 2801 彰銀 8940 13486 66.29 1303 南亞 3287 4999 65.75 2002 中鋼 8809 13401 65.73 2867 三商壽 1079 1654 65.24 00642U 元大S&P石油 2049 3144 65.17 3711 日月光投控 4217 6478 65.10 8150 南茂 3254 5097 63.84 2324 仁寶 4840 7597 63.71 6505 台塑化 1372 2157 63.61 4960 誠美材 1591 2509 63.41 00648R 元大S&P500反1 870 1373 63.36 2347 聯強 1301 2060 63.16 2892 第一金 8406 13432 62.58 2382 廣達 2232 3577 62.40 00670L 富邦NASDAQ正2 899 1446 62.17 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 9933 中鼎 -1007 1182 -85.19 1434 福懋 -1887 2253 -83.75 2022 聚亨 -923 1278 -72.22 6005 群益證 -1911 2659 -71.87 2444 兆勁 -1135 1597 -71.07 00708L 元大S&P黃金正2 -1389 1955 -71.05 1216 統一 -4171 5915 -70.52 5871 中租-KY -1400 2045 -68.46 1310 台苯 -972 1425 -68.21 3045 台灣大 -2522 3848 -65.54 4904 遠傳 -1100 1733 -63.47 2886 兆豐金 -12632 19998 -63.17 2801 彰銀 -8470 13486 -62.81 00664R 禤齠O灣加權反1 -1614 2570 -62.80 0061 元大寶滬深 -1564 2497 -62.64 1314 中石化 -6592 10551 -62.48 3711 日月光投控 -4021 6478 -62.07 00635U 元大S&P黃金 -628 1013 -61.99 2634 漢翔 -1122 1813 -61.89 2903 遠百 -1607 2618 -61.38 6191 精成科 -900 1468 -61.31 2889 國票金 -759 1241 -61.16 2002 中鋼 -8099 13401 -60.44 00673R 元大S&P原油反1 -1398 2350 -59.49 2603 長榮 -4359 7371 -59.14 2317 鴻海 -28377 48067 -59.04 2885 元大金 -11190 19072 -58.67 2312 金寶 -1026 1752 -58.56 2354 鴻準 -727 1243 -58.49 1201 味全 -1420 2440 -58.20 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00670L 富邦NASDAQ正2 720 1446 49.79 00642U 元大S&P石油 1496 3144 47.58 00672L 元大S&P原油正2 12766 29684 43.01 00634R 富邦上証反1 990 2922 33.88 6239 力成 618 2239 27.60 00648R 元大S&P500反1 350 1373 25.49 00737 國泰AI+Robo 474 1977 23.98 00638R 元大滬深300反1 625 2940 21.26 8150 南茂 1010 5097 19.82 2615 萬海 202 1046 19.31 0056 元大高股息 981 5122 19.15 1102 亞泥 1383 7398 18.69 5264 鎧勝-KY 296 1728 17.13 4938 和碩 388 2297 16.89 2458 義隆 498 3236 15.39 1710 東聯 325 2150 15.12 6505 台塑化 326 2157 15.11 00677U 富邦VIX 16661 110769 15.04 5880 合庫金 1654 11111 14.89 2385 群光 269 1850 14.54 2324 仁寶 1097 7597 14.44 2883 開發金 2501 17629 14.19 1216 統一 778 5915 13.15 2382 廣達 468 3577 13.08 1464 得力 237 1815 13.06 2618 長榮航 848 6587 12.87 9904 寶成 694 5437 12.76 2892 第一金 1714 13432 12.76 2412 中華電 921 7218 12.76 2610 華航 446 3611 12.35 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00708L 元大S&P黃金正2 -1332 1955 -68.13 00664R 禤齠O灣加權反1 -1486 2570 -57.82 00635U 元大S&P黃金 -521 1013 -51.43 00673R 元大S&P原油反1 -1201 2350 -51.11 00640L 富邦日本正2 -518 1385 -37.40 00636 國泰中國A50 -346 1121 -30.87 00671R 富邦NASDAQ反1 -836 2745 -30.46 00693U 華頓S&P黃豆 -335 1196 -28.01 2317 鴻海 -9669 48067 -20.12 5871 中租-KY -411 2045 -20.10 0061 元大寶滬深 -479 2497 -19.18 1310 台苯 -269 1425 -18.88 2881 富邦金 -2027 12765 -15.88 2376 技嘉 -207 1350 -15.33 3481 群創 -7963 58885 -13.52 00655L 國泰中國A50正2 -1572 11847 -13.27 2542 興富發 -150 1244 -12.06 006205 富邦上証 -256 2227 -11.50 2408 南亞科 -1304 11790 -11.06 4119 旭富 -115 1077 -10.68 2882 國泰金 -1325 12700 -10.43 1312 國喬 -323 3114 -10.37 6213 聯茂 -1027 9964 -10.31 6269 台郡 -335 3712 -9.02 2812 台中銀 -987 11003 -8.97 2354 鴻準 -111 1243 -8.93 3026 禾伸堂 -107 1206 -8.87 2104 國際中橡 -1576 17796 -8.86 2897 王道銀行 -133 1571 -8.47 6191 精成科 -123 1468 -8.38 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。