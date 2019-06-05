◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧06月05日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
1434   福懋                  1961      2253      87.04  
1216   統一                  4949      5915      83.67  
9933   中鼎                   961      1182      81.30  
6005   群益證                2049      2659      77.06  
2022   聚亨                   968      1278      75.74  
00737  國泰AI+Robo           1465      1977      74.10  
2903   遠百                  1890      2618      72.19  
1710   東聯                  1537      2150      71.49  
4904   遠傳                  1230      1733      70.98  
2885   元大金               13309     19072      69.78  
3045   台灣大                2657      3848      69.05  
2444   兆勁                  1085      1597      67.94  
2886   兆豐金               13538     19998      67.70  
2634   漢翔                  1213      1813      66.91  
1314   中石化                7052     10551      66.84  
2801   彰銀                  8940     13486      66.29  
1303   南亞                  3287      4999      65.75  
2002   中鋼                  8809     13401      65.73  
2867   三商壽                1079      1654      65.24  
00642U 元大S&P石油           2049      3144      65.17  
3711   日月光投控            4217      6478      65.10  
8150   南茂                  3254      5097      63.84  
2324   仁寶                  4840      7597      63.71  
6505   台塑化                1372      2157      63.61  
4960   誠美材                1591      2509      63.41  
00648R 元大S&P500反1          870      1373      63.36  
2347   聯強                  1301      2060      63.16  
2892   第一金                8406     13432      62.58  
2382   廣達                  2232      3577      62.40  
00670L 富邦NASDAQ正2          899      1446      62.17  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
9933   中鼎                 -1007      1182     -85.19  
1434   福懋                 -1887      2253     -83.75  
2022   聚亨                  -923      1278     -72.22  
6005   群益證               -1911      2659     -71.87  
2444   兆勁                 -1135      1597     -71.07  
00708L 元大S&P黃金正2       -1389      1955     -71.05  
1216   統一                 -4171      5915     -70.52  
5871   中租-KY              -1400      2045     -68.46  
1310   台苯                  -972      1425     -68.21  
3045   台灣大               -2522      3848     -65.54  
4904   遠傳                 -1100      1733     -63.47  
2886   兆豐金              -12632     19998     -63.17  
2801   彰銀                 -8470     13486     -62.81  
00664R 禤齠O灣加權反1       -1614      2570     -62.80  
0061   元大寶滬深           -1564      2497     -62.64  
1314   中石化               -6592     10551     -62.48  
3711   日月光投控           -4021      6478     -62.07  
00635U 元大S&P黃金           -628      1013     -61.99  
2634   漢翔                 -1122      1813     -61.89  
2903   遠百                 -1607      2618     -61.38  
6191   精成科                -900      1468     -61.31  
2889   國票金                -759      1241     -61.16  
2002   中鋼                 -8099     13401     -60.44  
00673R 元大S&P原油反1       -1398      2350     -59.49  
2603   長榮                 -4359      7371     -59.14  
2317   鴻海                -28377     48067     -59.04  
2885   元大金              -11190     19072     -58.67  
2312   金寶                 -1026      1752     -58.56  
2354   鴻準                  -727      1243     -58.49  
1201   味全                 -1420      2440     -58.20  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00670L 富邦NASDAQ正2            720      1446        49.79  
00642U 元大S&P石油             1496      3144        47.58  
00672L 元大S&P原油正2         12766     29684        43.01  
00634R 富邦上証反1              990      2922        33.88  
6239   力成                     618      2239        27.60  
00648R 元大S&P500反1            350      1373        25.49  
00737  國泰AI+Robo              474      1977        23.98  
00638R 元大滬深300反1           625      2940        21.26  
8150   南茂                    1010      5097        19.82  
2615   萬海                     202      1046        19.31  
0056   元大高股息               981      5122        19.15  
1102   亞泥                    1383      7398        18.69  
5264   鎧勝-KY                  296      1728        17.13  
4938   和碩                     388      2297        16.89  
2458   義隆                     498      3236        15.39  
1710   東聯                     325      2150        15.12  
6505   台塑化                   326      2157        15.11  
00677U 富邦VIX                16661    110769        15.04  
5880   合庫金                  1654     11111        14.89  
2385   群光                     269      1850        14.54  
2324   仁寶                    1097      7597        14.44  
2883   開發金                  2501     17629        14.19  
1216   統一                     778      5915        13.15  
2382   廣達                     468      3577        13.08  
1464   得力                     237      1815        13.06  
2618   長榮航                   848      6587        12.87  
9904   寶成                     694      5437        12.76  
2892   第一金                  1714     13432        12.76  
2412   中華電                   921      7218        12.76  
2610   華航                     446      3611        12.35  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00708L 元大S&P黃金正2         -1332      1955       -68.13  
00664R 禤齠O灣加權反1         -1486      2570       -57.82  
00635U 元大S&P黃金             -521      1013       -51.43  
00673R 元大S&P原油反1         -1201      2350       -51.11  
00640L 富邦日本正2             -518      1385       -37.40  
00636  國泰中國A50             -346      1121       -30.87  
00671R 富邦NASDAQ反1           -836      2745       -30.46  
00693U 華頓S&P黃豆             -335      1196       -28.01  
2317   鴻海                   -9669     48067       -20.12  
5871   中租-KY                 -411      2045       -20.10  
0061   元大寶滬深              -479      2497       -19.18  
1310   台苯                    -269      1425       -18.88  
2881   富邦金                 -2027     12765       -15.88  
2376   技嘉                    -207      1350       -15.33  
3481   群創                   -7963     58885       -13.52  
00655L 國泰中國A50正2         -1572     11847       -13.27  
2542   興富發                  -150      1244       -12.06  
006205 富邦上証                -256      2227       -11.50  
2408   南亞科                 -1304     11790       -11.06  
4119   旭富                    -115      1077       -10.68  
2882   國泰金                 -1325     12700       -10.43  
1312   國喬                    -323      3114       -10.37  
6213   聯茂                   -1027      9964       -10.31  
6269   台郡                    -335      3712        -9.02  
2812   台中銀                  -987     11003        -8.97  
2354   鴻準                    -111      1243        -8.93  
3026   禾伸堂                  -107      1206        -8.87  
2104   國際中橡               -1576     17796        -8.86  
2897   王道銀行                -133      1571        -8.47  
6191   精成科                  -123      1468        -8.38  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。