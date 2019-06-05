【華冠投顧】國巨，一次壓到底，有助於再次的上攻。

週二，Fed 主席鮑威爾（Jerome Powell）出席 Fed Listens 時表示，為了維持經濟續擴張，使得通膨率趨近 2% 目標，暗示寬鬆的貨幣政策可能再度的開啟；於適當時機可能會再次的降息。這使得昨日美國股市大幅的彈升；道瓊指數上揚 + 512 點，漲幅 2.05%；那指也上揚 + 194 點，漲幅 2.62%。

這現象也應驗了本文昨日之述『所以美國『可能很快』就會降息，這或許可為未來經濟提供保障。這或將為股市帶來另一股上攻的助力，至少在短期之內。』

另外，中美雙方為閃避關稅加徵的影響，某些進口商轉由其他國家出口，其中台灣即是獲益的國家之一。台灣轉單獲益僅次於越南，今年第一季，轉單獲利已達 GDP 的 2.1%；這也算是『鷸蚌相爭，漁翁得利』其中的一個因素。如昨日之述『對台灣來說反倒有『漁翁得利』之機，因此中美的貿易爭端，對台灣來說不見得完全是利空。』

本週五即將公佈的『美國 5 月季調後非農就業人口變動』為接下來的關注焦點，前值 26.3 萬人，預期值 19.0，續鎖定。

大盤今日如預期的持續攀升。依據 05/30 之述『加權指數，後市可留意上方 10490-10556 之反壓關卡是否站的上？站上該關卡，則有翻多之機。』今日，最高來到 10541，已進入預期區間的上緣。後市仍依此關卡，為判斷依據。

我們持續關注的 2327 國巨，今日召開股東會，陳董表示，受到中美貿易戰的影響，對消費者信心衝擊大，仍以保守看待未來。但過去一年來，該反應的利空已悄然反應殆盡。依據型態，後市出現大彈升之機率仍高，見下圖。

另外，2317 鴻海，如 06/03 之述，目前回測至支撐區，後市持續彈升機率仍高，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/31 之述

下圖為今日之最新變動與後市推演。

2317 鴻海：

下圖為 06/03 之述

下圖為今日之最新變動與後市推演。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師