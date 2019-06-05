【豐銀投顧】左腳打完，再等右腳

◆盤勢分析

今天台股雖然大漲。但卻是開高走低，表現讓人失望，指數反彈才 300 點就在今天露出疲態，大家都知道的是這一次外資大賣台股使新台幣大貶，但本週末在日本會有 G20 財長會議，亞洲各國貨幣競相爭貶的情況應該會先緩和一下，屆時各新興市場股市也應該能有機會再止跌反彈。這一波全球股市的崩跌，仍然和避險的力量有關。大家都怕未來的景氣出問題，所以大家一窩蜂的去買美債，這導致了債券殖利率以急速下跌，摜破了基準利率下限，才會造成全球股市如此動盪不安。那麼未來怎麼辦？今天 K 線收的這麼醜，反彈就此結束了嗎？還是我們要反手放空了呢？其實不用這麼緊張。

從技術面來看，本來美股就是偏弱，尤其是大型股更是如此。而台股短線上雖然沒有什麼利空因素干擾，不過從技術面來看，5 日線與 20 日線已經終於開始形成黃金交叉，不過由於目前 20 日線下來的角度太過陡峭，因此 5 日線就算站上黃金交叉，但 5 日線是短線的力量，而 20 日線則是中期的力量，短線的力量除非很強，否則要對上中期的壓力且而要一舉突破並不是那麼容易的事情。雖然之後這個壓力並不會是急速性的賣壓放出來，但緩慢的壓力使得盤勢走軟的可能性仍然存在。嚴格說來這不算是走空，而是技術面再打第二支腳機率大增，但第二支腳不見得就會跌的比第一支跌的深，我們也不必過度的自己嚇自己，但在短線上我們還是必須小心。

簡言之，筆者認為六月反彈的機會仍然有，但就是反彈行情而非波段大多頭行情。不過六月再重挫的機會也不大，有也只是回檔修正。再一次的修正，也有助於籌碼更加沉殿，待日本的 G20 會議結束後，不管是中美出現轉機，還是利空確定後的利空出盡，相進六月中、下旬的台股都不會令人失望。至於有些人說將來會有超級大金融海嘯之類的，那都不必太過相信，因為已知的利空就往往不是利空了！每個人都知道中美貿易大戰會影響經濟，也都知道這大戰不會在短期內結束，既然如此就會有因應之道。有了因應之道，就待時候到了再來煩惱即可。

豐銀投顧 李世新 分析師