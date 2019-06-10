年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產　勞退自選法案為何14年過不了？

今周刊編輯團隊

4 月 11 日下午 3 點，由基金平台「基富通」執行的「好享退全民退休自主投資實驗專案」開放報名，雖然祭出免手續費、低管理費等優惠，「但要衝到 1 萬人，基富通還是有點擔心。」

這的確是有難度的目標值。畢竟在今年 4 月，39 家本土及外商投信公司中，定期定額投資境內基金人數超過萬人的只有 11 家，比率不到 3 成。此外，這個實驗計畫強調必須「定期定額投資基金、綁定 2 年」，參加者 2 年內若買回基金或中斷扣款，就得補繳各項費用。

不利因素一堆，但是，「結果真的超乎預期啊！」4 月 12 日下午剛過 2 點，開放報名的 23 個小時後，報名人數飆破萬人，到了 6 月 4 日，達到 5 萬 8819 人。他們的熱烈參與，多少意味著對於政府退休金制度已經感到不信任。」

35 歲的小杰，印證了投信業者的解讀。「對於注定破產的勞保年金，我形同放棄了；勞退，我覺得投資績效太差。這是我搶著報名的原因。」「勞退基金把我的錢和屆退人士的錢放在一起，只用最保守的方法一起投資，真的就是一個被困在框框裡的年金。」

從小杰的想法不難看出，對於年輕世代，現在的勞退新制，是個讓報酬率無法展翅高飛的制度。雇主按時替 682 萬名勞工繳納的 6％強制提撥，以及 54 萬名勞工額外再加碼的自行提撥，每個月按時撥付的資金，像是投入一個被深深禁錮的年金籠牢。

回顧歷史，早在 2005 年 7 月 1 日勞退新制上路後不久，立法院即有討論相關議題。

三度討論鬆綁 三度無疾而終

2005 年 10 月，勞退新制剛剛上路 3 個月，時任親民黨立委的劉憶如等人提出「勞退條例第二十三條修正草案」，強調「勞工得自行選擇其個人退休金之經營及運用方式，惟選擇後國庫不保證其運用收益」。也就是，勞退自選、盈虧自負。

由於勞退基金提供兩年期定存的保證收益，「他們（指基金管理者）的想法一定是穩健就好，投資低風險、低報酬。」這個說法，驗證了 14 年後小杰對勞退基金「操盤被禁錮」的指控。

只可惜，該法案後續並未排入議程討論。一個不分藍綠、從民代到主管官員都有共識的關鍵修法，竟就這麼莫名地被擱置下來。

第二趟生死輪迴，出現在勞保年金提早破產消息浮上枱面的 2013 年。「當時，我們每個月至少開兩次會。」現為政治大學風險管理與保險學系教授的王儷玲回憶，就連涉及稅務勾稽、最複雜的金流與資訊流部分，當時都已找到解決方案，「真的就差臨門一腳。」

隔年，由勞動部送至行政院會討論的《勞退條例》修正案中，的確包含「勞退自提的部分可自選」一項。未料到了 2015 年，勞動部忽然表示「共識尚不足」，旋即將「勞退自選」從其餘修正條例之中單獨撤下，勞退自選的改革，第二次未竟全功。

來源：《今周刊》 1172 期

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