貨出去、人進來 台博會赴天津搶商機

天津台博會將於今 (2019) 年 7 月 4 日在中國天津梅江會展中心登場，為期三天，此次台灣參展企業，除了民間公協會之外，15 縣市政府也將組團參加，招商情況熱烈，預計參展廠商超過 700 家，現場展售及後續訂單，可望創造至少 24 億人民幣交易額。

天津 • 台灣商品博覽會 (天津台博會) 今年邁入第 10 年，累計吸引超過 320 萬名採購商與消費者參觀，展出規模達 6 萬平方公尺，每年創造無限商機，成為台灣中小企業進入大陸市場的重要平台。

今年天津台博會展出日期為 7 月 4 日~ 7 月 7 日，除了台灣民間各產業公協會組團聯合參加外，15 縣市政府也將加入，赴天津展售台灣農漁特產、特色美食、觀光旅遊、珠寶、精品、藝品，今年更增設台灣縣市主題館，展出文創禮品、美容生技、樂齡養生等多元化商品，預計參展廠商超過 700 家、2000 個攤位，可望吸引至少 25 萬人次前來參觀採購，為台灣中小企業爭取商機。

中華經濟貿易合作促進會理事長劉大貝表示，15 縣市以雲林最為積極，包下一整個展區，同時，高雄、台中、新竹、雲林、嘉義等相關首長也會前往展場，參與此次盛會。

台博會是台灣中小企業進入大陸市場的重要平台，尤其台灣美食、伴手禮更是擄獲大陸人的心，劉大貝舉例，新竹海瑞貢丸及金蘭醬油在台博會是人氣火爆，勢不可擋。海瑞貢丸 2016 年開始參展，試吃民眾將現場擠得水洩不通，一炮而紅，爾後乾脆在天津設廠，去年展售最後一天，甚至臨時加碼 50 箱。大陸食安問題，台灣食品因而受惠，因為台製品質有保證，所以，中國大媽買金蘭醬油是用 3 個月或 6 個月的存量進行採購，致使金蘭醬油於展售期間，常常缺貨。

台北市商業會理事長王應傑指出，兩岸民間交流逐漸回溫，希望今年交易額可以超越去 (2018) 年紀錄，也期望更多中小企業參與天津台博會，促成達到「貨出去、人進來，參展發大財」的目標。