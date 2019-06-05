智伸科5月營收回溫 因應貿易戰 不排除調整接單策略

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 公布 5 月合併營收達 4.08 億元，受惠於汽車主力缸內直噴引擎 (GDi) 系統相關關鍵零組件出貨增加，使得營收月增 0.52%，年增 14.49%。智伸科表示，儘管全球新車銷售市場呈下滑現象，但受惠於汽車產業朝向節能減碳、新能源車等發展，燃油效率、引擎效能提升的技術已是品牌車廠及主要一階 (Tier1) 汽車零組件供應商大廠的研發重心，創造主要客戶對智伸科旗下多款引擎動力、傳動系統等關鍵零組件的需求明顯增加，為公司汽車部業績注入穩定的成長活水。



此外，包括微創手術器械、外科手術器械等的相關醫材零組件也保持良好的訂單能見度及出貨表現，挹注醫療事業營收也呈現正成長。



近期全球主要 Tier1 汽車零組件供應商大廠 Delphi、Continental 等於 2019 奧地利維也納國際汽車研討會上紛紛提出汽車引擎動力系統相關技術精進之解決方案，其中，Delphi 推出新型 GDi 系統產品，不僅成功較前一代系統更減少高達 50% 的汽油污染微粒子排放，並有效提高燃油效率表現，凸顯 GDi 系統已成為現今 Tier1 廠商及品牌車廠加速研發 / 應用之技術。



智伸科指出，公司與主要客戶持續保持針對最新技術升級共同研發的緊密合作關係，且旗下汽油高壓泵浦本體及關鍵零組件產品亦為 GDi 系統中之一環，受惠新車應用 GDi 系統滲透率提升趨勢明確，帶動主要客戶拉貨力道持增溫態勢不變。



針對中美貿易戰，智伸科強調，近年來從中國銷往美國市場營收比重保持約不到兩成的安全水位，因此對公司整體影響效果有限，目前公司仍持續與主要客戶共同觀察最新加徵關稅提升的情況，不排除調整業務接單策略的可能性。



展望第二季，智伸科表示，持續擴大公司在汽車及醫療產業的布局，加速與主要客戶開發新產品，同時也致力於優化產品結構、彈性調整產能配置等，有助於整體毛利及獲利提升。

