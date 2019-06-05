針對 Kik Interactive 曾於 2017 年透過 ICO 發行 Kin 代幣募得 1 億美元，美國證券交易委員會（SEC）日前向紐約南區地方法院提呈控告，Kik 因「銷售未經註冊的證券」而違反美國 1933 年《證券法》第 5 條規定。消息釋出後，Kin 價格應聲下挫，24 小時內跌幅超過 25%。

根據 SEC 提交的官方訴狀，「Kik 在未經註冊的情況下，非法銷售多達 1 億美元的證券，而當中就有 5500 萬美元來自美國投資者。我們認為，Kik 並未據實披露公司信息，剝奪了投資者的基本權利，且漠視對方是否為合適的投資者，又稱該發行為極佳投資計劃，此等行為視同阻止投資者做出明智的決策。」

SEC 執法部門聯合主管 Steven Peikin 表示，「在創新和遵守聯邦證券法之間，公司從來都不會面臨兩難選擇。」

今年初，Kik 接獲 SEC 的韋爾斯通知（Wells Notice）並在回函中提到，針對 Kik 和 Kin 基金會所採取的強制性執法行動，未能嚴格分析「Kin 的發行和銷售」是否屬於《1933 年證券法第 5 節》中指的「證券」發行或銷售。

註：Wells notice 是 SEC 對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒，接到通知的上市公司可以在收到正式訴訟前跟 SEC 進行溝通和協商。按照美國法律，在公司接獲韋爾斯通告時起，SEC 即正式啟動一整套的調查及申訴程序，被稱為韋爾斯程序。

Kik 解釋道，「Kin 的設計、營銷及供應被視為貨幣，用作數位經濟中的交易媒介（貨幣）。簡單地說，Kik 並沒有提供或推廣 Kin 作為被動投資的機會，這麼做只會毀了這個項目。參照 1934 年證券交易法案第 11 頁所述，明確指出證券的定義：不應涵蓋貨幣。」

同時，Kik 創辦人兼首席執行長 Ted Livingston 也對外放話，「SEC 若真對 Kin 採取執法行動，我們計劃將 SEC 告上法庭。」

圖片來源：

Ted-Livingston: Flickr/TechCrunch

這篇文章 正式起訴 Kik！ 美 SEC ：兩年前發行的 ICO 為非法集資 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』