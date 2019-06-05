又一家蘋果供應商受創 Skywork受禁令衝擊下修財測

華為禁令持續影響供應鏈， 蘋果 (AAPL-US) 的主要晶片供應商之一 Skyworks(SWKS-US) Solutions, Inc，週二 (4 日) 公開坦承受到華為禁令衝擊，出貨量大幅下滑，公司決定下修截至今年 6 月 28 日的第三季財測。

Skywork 過去向華為和其子公司供貨的產品，包括了手機射頻模組、行動無線等基礎設施，目前無法預測貨物何時會恢復供應。

2019 年 Skywork 會計年度前六個月，華為佔了總銷售額約 12% 的收入，5 月 2 日公司公布的財測並未預期華為將被加入黑名單，因此公司打算在預設這一季不會向華為供貨的情況下，下修其 2019 年第三季度的財測，

更新後第三季財測關鍵數據：

營收：7.55 億美元至 7.75 億美元之間，先前預測 8.15 至 8.35 億美元;

Non GAAP 稀釋後每股純益：落在 1.34 美元，低於先前預測的 1.50 美元。

Skywork 將營收下調了 6000 萬美元，Skyworks 與蘋果的業務佔了最新財年總營收 47%。

該公司股價自川普宣布華為禁令以來，下跌了 12%，週二 (4 日) 消息釋出後，股價上漲 3.71，落在 69.40 美元。

Skywork 股價 (圖片: Investing)

自從川普政府將華為加入黑名單後，由於許多半導體大廠依賴來自中國的進口貨物，不少蘋果供應商受到影響，日前為蘋果「臉部辨識技術」(Face ID) 提供零組件的 Lumentum，以及科沃才剛在 5 月底因華為禁令，而宣布下修財測。

分析師表示：「顯然，美國對中國進口產品加徵關稅，將會影響到整個產業，目前只希望這情形不會持續太久」。