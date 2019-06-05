聯準會摸索未來政策模式 鮑爾發言先為降息留伏筆？

為了避免經濟再度滑落，美國聯準會是否要再次展開 10 年前的零利率之旅？聯準會正展開可能是年度最重要的會議，希望能為未來政策找尋新的框架。

自週二 (4 日) 開始，聯準會在芝加哥進行兩天的《聯準會傾聽 (Fed Listens)：貨幣政策策略、工具和溝通實踐會議》系列會議，在聯準會立下「觀望」的基本態度之後，這次會議可能決定未來的政策主要方向。

鮑爾致辭引發降息聯想

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的開幕演說，就立即改變了市場動向，他表示，聯準會永遠會「採取適當措施」，來支持經濟擴張，正密切關注貿易談判和其他事件對美國經濟前景的影響。

他的說法，分析師普遍解讀為「必要時降息」的開放態度，促成美股今年第二大的單日漲勢。

鮑爾並未參加後續的討論，不過為 2 天的會議先提出了重點，要探討 QE 是否還能發揮作用。鮑爾表示，聯準會在金融危機後推出的新工具，像是大規模購買債券 (QE)、以及有關未來利率路徑的前瞻指引，的確發揮了作用，但「不應該將它們視為我們傳統利率工具的完美替代品」。

聯準會肯定 QE 效果

聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 表示，為應對 2007-2009 年經濟危機而實施的三輪量化寬鬆，讓政策制定者和投資人「學到了很多」，更能快速的反應。他認為，也許接下來聯準會只要購買更少的債券，就能達到更好的效果。

西北大學 Janice Eberly、哈佛大學 James Stock 和約翰霍普金斯大學 Jonathan Wright 發表的聯合論文，似乎偏向支持聯準會寬鬆的政策效果，認為這些「傾斜政策 (slope policies)」，帶來了失業率的下降，但卻沒有對通膨帶來太多的影響，是政策制定者未料想到的。

Eberly 等學者主張，在經濟衰退之前，聯準會宜及早、採取更有力的政策。

泰勒質疑 QE 實際作用

但寬鬆政策的效果，仍遭到部分學者的質疑。貨幣政策公式「泰勒規則」的提出者，史丹福大學經濟學教授 John Taylor 表示，這篇論文提出的證據「非常薄弱」，無法證明寬鬆貨幣的效果。

紐約聯準會執行副總裁 Brian Sack，過去曾深度參與早期寬鬆政策的推行，他認為，聯準會還是該採取行動，鼓勵市場多了解相關政策，並提早加以消化，可有助於改善未來購債計畫的影響力。