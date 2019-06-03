〈華為風暴〉川普親會梅伊 敦促盟友捨棄華為5G

美國總統川普今 (3) 日抵達英國，展開為期 3 天的國是訪問，據了解，川普將與英國首相梅伊，就封殺華為一事，進行討論，並呼籲英國需謹慎提防使用華為 5G 產品。

川普政府一直對封殺華為不遺餘力，英國外相韓特 (Jeremy Hunt) 週一 (3 日) 表示，將檢視使用華為 5G 的風險，「我們會仔細採納美國的警告，一定會認真聽取意見。」

英國外相韓特表示: 我們會仔細採納美國的警告

隨著英國首相梅伊將在 6 月 7 日辭去黨魁一職，目前英國正處於過度時期，接下來華為在英國的命運，將取決於新辦理的黨魁選舉結果，不過從候選人中似乎看得出，新任的首相對維護英國資安態度不會軟化。

內政大臣 Jajid Javid 接受外媒訪問時表示：「我們不希望任何被政府高度控制的公司，無論是哪個國家政府，有機會透過網路取得我們敏感的資料」。

韓特就資安問題表示：「我們必須考慮技術問題，目前我們不會做出任何影響英國與美國共享情報能力的決定」。

美國總統川普日前已對華為 5G 設備下達禁令，同時敦促情報共享網「五眼聯盟」(Five Eyes) 其他成員國，包括澳洲、英國、加拿大和紐西蘭跟進。

外媒曾報導梅伊有意允許華為參與部分「非核心」5G 網路，過去幾個月來，梅伊政府一直在辯論對華為的決定，上個月，梅伊甚至為了華為內容外洩案，開除國防大臣威廉森 (Gavin Williamson)，指責他洩露了有關該問題的內閣討論細節。