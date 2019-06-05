小米2億港幣護盤 連兩日守穩9元大關

根據港交所公布的資料顯示，小米已連續第二天買回庫藏股。昨 (4) 日小米於公開市場買回 1110 萬股 B 類股票，金額達 9999.75 萬港元，與周一 (3 日) 買回金額相當。

圖: 東方財富網, 小米股價日線走勢

但目前正值中美貿易戰之際，投資人紛紛將資金轉向避風港，因此小米的連續護盤動作並無法止住股價破底的窘境，不過，昨日小米股價收在 9.02 港元，再度守住 9 元關卡，跌幅 0.77%。

小米持續向市場信心喊話，其指出公司現有資金足以支撐庫藏股政策，並能維持穩健的財務狀況。在互聯網商業模式及「智慧手機＋AIoT 雙引擎」策略的推動下，小米以買回股票來表達對目前及長期業務前景的信心，並可為股東創造最大價值。

不過，業內認為小米股價疲弱的原因從外在因素來看，中美貿易戰下，全球股市都面臨修正，加上全球經濟前景陰淡，使得原本不樂觀的手機產業再蒙上一層陰影。

內在的問題就是小米競爭性受到市場質疑。面對來自華為全面性的競爭，小米似乎尚未找到因應之道。手機晶片研發腳步不如華為，電視領域也開始要面對華為的挑戰，且智慧音箱因為進入門檻低，各中國科技廠也都主打 AIoT，小米產品沒有獨特差異性，這讓市場認為小米就算能在這場科技大戰中生存下來，靠的只有殺價競爭。

此外，小米能做到的，華為不但能做，還能做得更好，特別是在華為被美國封鎖後，中國人的民族意識可能有助於華為各類科技產品在中國的銷售表現，但小米並不一定能搶走大部份華為在海外市場所失去的市占。