〈財報〉小米首季營收逾人民幣437億元 年增27% 優於預期

小米今 (20) 日公布 2019 年第 1 季財報，營收為人民幣 437.6 億元，年增 27.2%；純益人民幣 20.8 億元，年增 22.4%，表現優於預期。

小米首季營收年增 27%。(圖：翻攝自小米財報)

週一小米股價收跌 2.66%，至 9.89 港元。

小米股價收跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

營收為人民幣 437.6 億元，年增 27.2%；調整後純益為人民幣 20.8 億元，優於分析師預期 (人民幣 18.6 億元)，年增 22.4%。

智慧手機營收為人民幣 270 億元，年增 16.2%，全球銷量為 2790 萬支。

互聯網服務營收為人民幣 43 億元，年增 31.8%；國際市場營收為人民幣 168 億元，年增 34.7%；IoT 與生活消費產品營收為人民幣 120 億元，年增 56.5%。

廣告業務收入為人民幣 23 億元，年增 21.8%；遊戲營收為人民幣 8.2 億元，年增 6.8%。

公司看法

小米集團創始人、董事長兼 CEO 雷軍表示，小米在 IPO 後，立即開啟小米創業的第 2 階段，在公司核心戰略、組織管理架構、技術研發體系、產品品牌體系等範疇，進行一系列重大升級和調整，為小米接下來 5 到 10 年的發展打下基礎。

雷軍指出，這些調整和升級的積極成果，已開始逐步展現，小米在今年首季正式啟動「手機 + AIoT」雙引擎全新戰略，旗下小米和 Redmi 兩個品牌分拆獨立運作，並推出一系列廣受歡迎的新品，AIoT 業務也急促保持行業顯著領先優勢。

雷軍稱，在此同時，緊隨中國區，小米的系統性調整，於首季開始在全球全面展開。