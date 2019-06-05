蘋果又遭告！開發商主張：不該只能從App Store下載app

2 家 app 開發商週二 (4 日) 控告蘋果(AAPL-US)，主張蘋果將 app 銷售管道集中在自家 App Store 的行為抑制了市場競爭，涉嫌壟斷。

總部位於加州的 app 開發商 Donald R. Cameron 和 Illinois Pure Sweat Basketball 向加州聖荷西聯邦法院提告，指控蘋果 iPhone 只能透過自營的 App Store 下載 app 之行為違反競爭。

蘋果也要求所有非免費 app 必須以小數點後 99 美分定價，並向開發商收取銷售額的 30% 作為傭金。

「這種做法類似壟斷的零售商卻人為地向供應者支付低廉的躉售價格。」

消費者近日聲請最高法院裁定蘋果涉及壟斷，主張蘋果的做法人為地膨脹了 App Store 上的軟體價格，法院裁定消費者可向蘋果提起反壟斷訴訟，而週二這 2 家 app 開發商提出的訴訟類似於此。

因為消費者必須先向法院確認是否有權利起訴蘋果，因為和蘋果簽訂契約的是開發商，並非消費者，消費者在 App Store 內支付費用購買 App 的行為則是與開發商簽訂契約，並非與蘋果簽訂，所以消費者和蘋果之間不存在契約關係。

法院目前尚未就上述 2 個案件做出判決。無獨有偶，歐盟監管機關也收到蘋果串流音樂競爭對手手 Spotify Technology SA 的投訴，目前訴訟調查進行中。

蘋果沒有立即回應訴訟相關的置評請求。