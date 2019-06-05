貴金屬盤後─黃金連續第五交易日收高 創1月以來最長上漲期間

黃金期貨週二溫和上漲，連續第五個交易日收高。美國股市上漲並未能壓低黃金價格。

黃金本週上漲，利多主要來自美國與其他國家貿易緊張升高，及債券殖利率大幅下降，促使投資人預期美國將會降息。

8 月黃金上漲 80 美分，或近 0.1%，收於每盎司 1328.70 美元，為連續第五個交易日上漲，創 1 月 31 日以來最長上漲期間。

7 月白銀上漲 2.9 美分，或 0.2%，至每盎司 14.769 美元。

美國股市今日上漲，但投資人仍謹慎，貿易僵局未有明顯進展，且週一公布的 5 月製造業指數顯示經濟擴長創二年半來最慢速度。

週二，聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，若貿易緊張創傷了經濟展望，Fed 可能降息。他還說 Fed 不知道這些貿易問題如何或何時可以解決。

鮑爾發表談話後，美元下跌，但很快反彈。黃金期貨收盤時，美元指數報 97.160，接近持平。

分析師說，6 月已有可能降息，但目前看，可能性不大。週五美國將公布就業報告，可能決定是否降息。

週一，Nasdaq 指數跌進修正領域，即自近來高點下跌至少 10%，有助支撑黃金與債券。但週二，該指數反彈。

Capital Economics 公司分析師預測，美國股市可能大幅下跌，預期 2019 年底，S&P 500 可能下跌至 2300 點，自目前水準下跌約 17%。黃金則上看每盎司 1400 美元水準。

中美貿易戰加劇，加上預期全球經濟成長轉弱，過去幾個交易日，黃金因而有避險買盤。

其他金屬交易方面，7 月銅上漲 0.7% 至每磅 2.669 美元。7 月白金下跌 0.2% 至每盎司 819.10 美元。

9 月鈀金則上漲 2% 至每盎司 1340.80 美元。