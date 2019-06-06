貴金屬盤後─ADP報告透露就業轉弱 黃金收高4.90美元

黃金價格週三上漲。美國經濟有疲弱跡象，聯準會 (Fed) 可望降息，拉抬了黃金價格，並創三個半月收盤高點。

ADP 公司今日公布，美國私人企業 5 月新增就業僅 2.7 萬人，創 2010 年 3 月以來低點。該數據公布後，黃金上漲至每盎司 1349 美元高點。

分析師說，ADP 數據讓美元多頭大失所望。週五，美國將公布 5 月就業報告，投資人根據 ADP 數據研判就業報告中的新增就業人數，看來週五的報告可能亦疲弱，黃金因而上漲。

8 月黃金上漲 4.90 美元，或 0.4%，收於每盎司 1333.60 美元。創 2 月 20 日以來，交易最熱絡合約的最高收盤水準。

美國股市週三上漲，削弱了部份黃金需求，黃金因而縮小漲幅，自盤中高點下跌。

黃金已連續第六天上漲，創 2018 年 1 月 5 日以來最長上漲期間。

7 月白銀上漲 2.2 美分，或 0.2%，至每盎司 14.791 美元。

美國與國際貿易夥伴之間的貿易緊張，促使聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，若關稅爭議使得經濟成長轉弱，Fed 可能降息。黃金價格因而上漲。

降息展望壓抑了美元，亦促使債券殖利率下降，該二因素均有助支撑黃金買盤。

其他金屬交易方面，7 月銅下跌 1.7% 至每磅 2.623 美元。7 月白金下跌 2% 至每盎司 802.80 美元。9 月鈀金收於每盎司 1327.30 美元，下跌 1%。