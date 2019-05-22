貿易戰觸發避險情緒 金價卻淡定 台銀：Q3完成打底後可望反彈

美中貿易戰升溫觸發市場避險情緒，帶動美元彈升，但黃金價格卻相對冷靜，台銀貴金屬副理楊天立指出，目前黃金缺乏資金動能支撐，還在打底階段，預估最快要等第 3 季初才會完成打底後，才有機會重拾漲勢。

楊天立表示，金價預估要到下半年才有機會上漲，預估目標價約 1350 美元到 1366 美元，第二目標價約 1400 美元，預估要明年才有機會看到。

楊天立表示，目前市場還是聚焦美元與美股，避險情緒反應在金價反而很少，主要是避險者與投機者不同，有避險需求者通常會等到金價低點才會進場，現階段金價波動度低，對投機者而言缺乏吸引力，少了資金動能挹注，加上現在又是實質淡季，黃金價格欲漲不易。

從技術面來看，楊天立指出，金價從 2 月高點 1346 美元拉回整理後，目前底部目標價約落在 1250 美元到 1270 美元區間，5 月貿易戰爆發後，在避險者進場承接下，每當金價跌破 1270 美元就會反彈，顯示築底尚未完成。

楊天立分析，金價完成築底的時間可能落在第 2 季底到第 3 季初，目前雖然在 1270 美元獲得支撐，但還不到完成築底階段，想投資黃金者可在 1250 美元到 1270 美元區間，分批進場承接。

至於持有黃金想獲利了結者，楊天立認為，現在還不是出場的好時機，建議可將 1350 美元到 1366 美元當做第一目標獲利價，第二目標則可將 1400 美元視為獲利目標價。