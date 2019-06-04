〈川普訪英〉川普鼓吹無協議脫歐 對英國政壇品頭論足

美國總統川普於週一 (3 日) 抵達英國進行國是訪問，正值英國國會要決定下一任首相的敏感時機，川普鼓吹英國放棄談判，達成「無協議」脫歐，甚至提供談判技巧，表示應該派出英國脫歐派黨魁 Nigel Farage 與歐盟談判，而且英國至少要在今年脫歐。

川普推特 (圖片: 彭博)

川普一如既往的造成話題性，臨行出發英國前，他談到希望達成英美貿易，並且高調支持英國前任外相 Boris Johnson，批評梅伊去年 11 月在討論脫歐協議時，態度不夠強勢，表示若歐盟不願與英國達成更好的脫歐協定，那麼英國應該放棄談判。

川普在推文中說道：「換作是我，如果不能達到理想的協議，那我會選擇轉身走人」。他表示，他不會支付歐盟要求英國支付的 390 億英鎊的「分手費」。

英國女王伊莉莎白二世在白金漢宮門口迎接，不過倫敦街頭遍布著不少抗議民眾，甚至展開大規模反川普遊行，連倫敦市長也表態不歡迎川普。

不過在一片抗議聲浪中，英國政壇頻送暖，白宮在周一上午發布了聲明表示，川普支持脫歐，是為了維持全球經濟穩定，同時維護英國獨立性。

脫歐派黨魁 Nigel Farage 在推特上歡迎川普，表示川普是來與英國建立友誼，並送上貿易協議，英國外相也表示「非常榮幸能迎接川普」。