中國第二大富豪也難安枕 恆大短債缺口爆出1140億人民幣

中國第二大富豪許家印旗下的恆大 (03333-HK) 集團發布去年財報，12 個月內到期的債務和現金流缺口超過 1140 億人民幣 (約 170 億美元)，資金缺口擴大主要是因去年下半年公司的現金流劇減所致，使得恆大短期債務壓力十分沈重。

在短期債務壓力沈重下，恆大今年 1-2 月的項目銷售大減 43%、且預計今年在電動車業務將投資 200 億人民幣，顯示公司想減輕債務、讓財務基礎更穩固，仍然有一段長路要走。

沈重的債務壓力也說明了為何恆大去年 10 月發債 18 億美元，利率竟高達 13.75％，董事局主席許家印還回購了 10 億美元。

恆大周三發布的聲明指出，儘管債務龐大，但可延長到期的貸款和額外的信貸額度，並未產生實際上的資金缺口。而且大部分到期的債務，包括銀行貸款等可以延期，並不需要一次償清。

恆大短期債務和現金缺口去年底擴大到 1140 億人民幣。(來源：Bloomberg)

Bloomberg 分析師 Kristy Hung 說，截至 2020 年底，恆大地產的債券金額約 133 億美元；該公司仍面臨重大的短期債務，其中 47％的債務將於 2019 年底到期，另有 27％將在 2020 年底到期。

恆大近年拓展多種業務，曾被批「不務正業」，許家印昨天在業績發表會上承諾，公司未來 5 年內不會再涉入其他產業，多元化布局將持續以地產、旅遊、健康及汽車四大產業為重心發展。