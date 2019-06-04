〈電商拚結盟大廠〉網家靠男性主顧客 搶首家碧兒泉男仕線上旗艦店

繼富邦媒 (8454-TW) 今 (4) 日宣布旗下 momo 購物網結盟台灣萊雅開出全台唯一蘭蔻線上專櫃旗艦店後，網家 (8044-TW) 也不甘示弱，宣布萊雅旗下全台首家線上直營碧兒泉男仕 (BIOTHERM HOMME) 旗艦館，將開在 PChome24h 購物。

網家指出，近年男性保養意識抬頭，台灣萊雅看好 PChome 是由 3C 銷售起家，擁有廣大男性客群和快速到貨的服務口碑，選擇在 PChome24h 推出碧兒泉男仕商品旗艦館，提供男性消費者和百貨專櫃同步流行且最齊全的正貨商品。

據 PChome24h 購物消費數據調查，站上男性會員占比超過 50%，消費年齡層分布則有超過 60% 比例是 25-45 歲的青壯年世代。

台灣萊雅則指出，自從品牌開始經營線上通路後，網路新客率超過 80%，使品牌年度新客成長近 20%，顯示經營新客群的重要性。

為了讓線上線下同步，碧兒泉同時授權 PChome 線上購物通路會員享有線下消費累積點數、每月會員禮、生日禮和續會禮等各種權益。

展望後市，網家強調，將持續發展「官方直營」美妝保養並導入男性一線品牌，全力布局非 3C 的美妝保養業種，同時協助 payeasy、86 小舖和 UNT 布建美妝電商物流。