忘了貿易戰吧！花旗+技術面看好油價噴出

忘了貿易戰，還有對全球成長的悲觀情緒吧，投資銀行花旗 (Citi) 當前仍堅守布蘭特原油 3 個月內將漲至每桶 78 美元的目標價，而若以當前布蘭特原油每桶 60.98 美元測算，意味著花旗預計布蘭特原油隱含漲幅高達「28%」。

花旗大宗商品研究部門主管 Ed Morse 在一份研究報告中強力看多油價，Ed Morse 表示，目前油市正面臨供給端減產、北半球夏季用油需求增加、基金持倉清淡以及實物市場緊俏等，這些是花旗對油價抱持樂觀態度的部分理由。

Ed Morse 在研報中表示：「在貿易緊張局勢加劇的支撐下，全球經濟形勢自 5 月份以來已明顯惡化，但是，這種宏觀經濟下的悲觀情緒，正掩蓋了原油市場看漲的強勁基本面。」

花旗表示，鑒於在產油國心中，2018 年底油價暴跌的情形依然歷歷在目，並且沙烏地致力於消化原油庫存，在夏季期間原油產量不太可能快速成長。此外，布蘭特原油的期現貨也正呈現正價差結構，「而且特別陡峭」。

同時一系列技術指標似乎也支持著花旗看多油價的觀點。

如下圖所示，目前布蘭特 14 日相對強弱指數 (RSI) 已跌至 23，遠低於超賣的門檻線 30；同時布蘭特原油亦跌破了布林通道的下緣，市場分析認為，技術指標亦正雙雙支持著原油可能上漲的觀點。