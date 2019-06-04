5月美股跌逾6%只是前菜？摩根大通：貿易戰的全面影響還沒顯現

根據《彭博社》報導，美中貿易爭端升溫，導致上月兩國股市大跌，標普 500 指數挫逾 6%，上證綜指跌逾 8%；對此，投行摩根大通認為，貿易戰對市場的影響，還沒完全顯現。

貿易戰持續延燒，美國政府日前發表聲明，指中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

美國財政部和美國貿易代表辦公室重申，中方對貿易協議內容「出爾反爾」，美方所堅持的，是詳細、可行的承諾，絕對不會對中國主權構成威脅。

摩根大通跨資產基本面策略主管 John Normand 指出，5 月份，上證綜指下跌 8.2%，創去年 10 月以來最差表現；在此同時，標普 500 指數下跌 6.6%，但股市的下挫，尚未完全體現經濟數據的疲軟。

Normand 說，「過去 1 個月，股市走跌完全肇因於貿易戰，但它尚未充分體現在價格上，早在關稅上調前，經濟數據就開始走弱，由此可見，我們還沒看到貿易戰的全面影響。」

上週五，美國總統川普擴大貿易戰線，揚言對所有墨西哥輸美產品加稅，並將終止約 2000 項印度輸美商品零關稅優惠。

川普於推特寫道，為了遏止墨西哥非法移民進入美國，將自 6 月 10 起，對所有墨國輸美商品，加徵 5% 關稅，之後稅率會逐步提高至 25%，直到墨國非法移民不再進入美國為止。

此外，川普也表示，將從 6 月 5 日開始，終止約 2000 項印度輸美商品零關稅優惠，原因在於，印度對提供美國公平、合理的市場准入一事，未能給予保證。