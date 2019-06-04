能源盤後—經濟隱憂+關稅戰火燎原 原油連跌4日 持續趴在3個月低點

週一 (3 日) 交易，由於對全球經濟和關稅緊張局勢的擔憂加劇，恐挫傷原油需求，原油期貨價格連續第四日走跌，收在 3 個月以上最低點。

原油週一電子盤續跌，WTI 油價走入熊市領域，達 52.74 美元。根據道指，最前月契約跌破 53.04 美元便較 4 月 23 日觸及的高點 66.30 美元下跌超過 20%。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 25 美分或 0.5%，收每桶 53.25 美元，上週五大跌 5% 以上後，週一為最前月契約自 2 月 12 日以來最低收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 71 美分或 1.2%，收每桶 61.28 美元，為最前月契約自 1 月 28 日以來最低收盤價。

WTI 原油上週收低近 8.8%，整個 5 月跌幅 16.3%，為最前月契約自去年 11 月以降單月降幅最大的一個月，去年 11 月降幅 22%。Brent 原油上週跌幅 6.1%，整個 5 月跌幅 11.4%。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，原油大多數走勢都是基於「成長疲弱的經濟擔憂，而這來自貿易狀況的潛在衝擊」。他補充，美國對墨西哥貨物徵收關稅，這一點讓市場除了擔憂中美貿易戰之外，又增加了不安因素。

沙國能源部長 Khalid al-Falih 表示，近日的波動「毫無根據」，他預期就算全球產量協議在 6 月底到期，OPEC 也將持續協助穩定價格。

Williams 認為，「上週油價大跌後，幾乎保證 OPEC 的減產協議會延長下去。」

一些新聞報導，OPEC 原定 6 月 25 日至 26 日舉行的下一次會議，現在可能應俄國要求而推遲至 7 月初舉行。

與此同時，Williams 認為美國對伊朗的制裁力道「似乎比前一兩週減弱一些。」

美國國務卿 Mike Pompeo 週日表示，美國願意在「沒有先決條件」下與伊朗談判，但伊朗卻對華府的談判手法有所質疑。上週媒體新聞指出，美國可能允許部分國家持續向伊朗採購石油而免受制裁，這一點讓油價更加受壓。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 1.741 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 1.807 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.1%，收每百萬 Btu 2.403 美元。

施耐德電氣全球商品分析師 Christin Redmond 表示，上週天然氣價格大跌，「由於預計未來 14 天美國大部分地區氣溫溫和，只有東南區部分地方的氣溫會較正常熱一些，這樣的天氣預報令人看跌天然氣。」