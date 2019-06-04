Trump baby升空抗議 英議員：川普正在讓美國開倒車

美國總統川普正在英國進行為期 3 天的國是訪問，當地民眾早已備妥各式抗議活動「迎接」他，去年在抗議活動中亮相的「川普嬰兒」(Trump Baby) 氣球，今年再度上陣；此外，英國反對黨工黨議員、影子外交大臣 Emily Thornberry 在接受媒體採訪時痛批，川普正在讓美國「開倒車」。

川普於當地時間週二上午，與即將卸任的英國首相梅伊會面，並和數名英美企業領袖共進早餐；川普宣稱，英國脫歐後，美英兩國將會達成一項極為實質的貿易協議。

對於川普來訪，Emily Thornberry 在接受 CNBC 採訪時表示，川普無法代表美國所具備的原則或道德，「川普沒有這些價值觀，事實上，我認為他正在讓美國開倒車。」

Thornberry 直言，她反對川普來英國進行國是訪問，英國政府在這件事情上的應對方式不佳，居然竭盡所能地接待川普。

另一方面，英國民眾也藉由抗議活動，表達對川普來訪的反感，高達 6 公尺的「川普嬰兒」氣球，於格林威治時間週二上午 9 點，在國會廣場升空；抗議活動發起人、氣球設計者 Leo Murray 說，「我們試著提醒川普，他在這個國家有多麼不受歡迎。」

Murray 強調，「我們是以輕鬆的方式，表達對川普及其『仇恨政治』的反對態度，在闡明這個重點的同時，也希望能帶給人們一些笑容。」