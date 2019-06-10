曾胖到93kg、膽固醇300…營養師一招瘦35公斤20年不復胖

文／早安健康編輯部

可以 20 年不復胖，聽起來好神，但宋侑璇做到了。她是出過 2 本書的專業營養師、瘦身達人。跟間歇性斷食有點不一樣，她強調：「每週 2 天，可以吃，但就是少吃。」不用挨餓又能瘦，人生真美好。

萬一在執行輕斷食的時候，還是覺得餓的話怎麼辦？那就去爬樓梯！爬 3 層樓左右，而且要慢慢爬！她說。

只用一招，20 年不復胖

身高 175 公分的女生，已經是少數，加上從小就是運動健將、籃球校隊，宋侑璇很習慣吃不忌口，所以當時的她胖到 93 公斤。「那時候我還覺得自己是陽光女孩啊！」她回憶。但是誰要跟女版的巨人浩克約會呢？宋侑璇開玩笑的說浩克還有肌肉，但我是肥肉。所以唸書時的聯誼活動她從來沒被邀請過。

後來的故事就像小說，在考營養師的前夕她終於跟心儀的對象告白，結果對方嚇到人間蒸發失去聯絡。受到打擊的大尺碼陽光女孩覺得很疑惑，不是相處得很開心嗎？怎麼會這樣？這時候的她，照鏡子看自己，終於開始懷疑人生。她開始賭上自己身為準營養師的自尊奮力減重，只用了 8 個月就瘦了 35 公斤。

「每週 2 天輕斷食就是那時候開始的。」宋侑璇不僅成功瘦身，也不負營養師的專業，幫助了許多跟她一樣想瘦身的人。（備註：當年才 20 出頭的她，膽固醇高達 300）

曾在高醫減重班擔任營養師的她，有個學員體重重達 140 幾公斤，但目標是考飛行員。看起來是個挑戰，不過人總是有未知的潛力，後來那位超重的學員 12 個月瘦了 50~60 公斤，如願飛上天空。一個習慣要持續 20 年不容易，何況是要維持身材不走樣，她是怎麼做到的？

營養師的瘦身方程式：每週 2 天輕斷食

這算是 52 瘦身法的安全版，也就是每週 7 天裡，5 天正常吃，另外 2 天變「小吃」，不讓身體發現你在減重。這樣做胃口會變小，也能瘦得很自然。30 天輕鬆瘦 2 公斤，目標半年 15 公斤，一整年不怕胖！

一週 5 天：正常吃（每日熱量不超標）

一週 2 天：只吃 2 餐共 500 卡（如週一、週四）

運作原理：

欺騙大腦：身體熱量不足時，大腦發出警訊，把庫存的脂肪拿出來用

等 8-12 小時：在斷食後 8-12 小時，身體裡以醣份儲存的能量大多用完，就會開始拿出脂肪來用。輕斷食攝取的熱量很低（500 卡分成 2 餐吃），兩餐須間隔 8-12 小時。

吃什麼是關鍵：低 GI（低升糖指數）的食物以及好的蛋白質，如蛋、雞肉、豆漿與豆腐。真要選擇澱粉類，也請選未經加工的澱粉，因為有飽足感且消化速度慢，可避免血糖上升太快。

來源：《早安健康》 2019 年 6 月

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