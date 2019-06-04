台股盤後—遇月線反壓拉回 下跌70點量縮至887億元 近5個月低量

受到美科技股重挫影響，台股今 (4) 日早盤一度在股王大立光走強下翻紅，惟盤中電子三雄持續走疲，加上台塑四寶同步走弱，儘管富邦金、國泰金等金融族群力守盤上，仍未能展現撐盤力道，指數遭遇月線反壓而拉回，跌幅一路擴大，終場下跌 70.95 點，以 10429.12 點作收，成交量失守 900 億元大關，量縮至 887.2 億元，為近 5 個月量能低點，大盤回測年線大關，仍力守 5 日線之上。

台股今日上市類股中，除電零、金融、汽車、紡織、鋼鐵、造紙、化工、觀光指數收紅外，其餘均收黑，表現最強勢的為漲幅 0.42% 的電零類股，跌幅最重的是半導體指數，下挫 1.82%。

櫃買市場今日同樣開高震盪走低，終場下跌 0.56 點，以 132.13 點作收，成交量約 264.7 億元，失守 5 日線。上櫃指數部分，僅航運、鋼鐵、網通收紅，其餘指數均收黑，又以航運指數表現最強勢、漲幅 0.23%，表現最弱勢的是遊戲族群、跌幅 1.6%。

電子三雄方面，台積電今日一路處於盤下，盤中跌幅擴大，終場下跌 2.1%，以今日最低點 233 元作收，接連跌破年線、半年線與 5 日線；股王大立光早盤一度翻紅，隨後不敵反壓而拉回，終場下跌 1.87%，收在 3665 元，跌破 5 日線；鴻海今日同樣一路處於盤下，盤中跌幅持續擴大，終場下跌 2.18%，收在今日最低點 71.8 元，也失守 5 日線。

印刷電路族群今日持續走強，聯茂漲幅逾 3%，楠梓電、欣興上漲逾 2.6%，健鼎漲幅逾 2%，新復興、華通、瀚宇博、霖宏、育富、嘉聯益、競國也同樣收紅。

IC 設計族群也同樣續揚，沛亨亮燈漲停，亞信漲幅逾 2%，其他包括力旺、矽創、群聯、虹冠電、鑫龍騰、松翰、凌通、類比科、敦泰、譜瑞 - KY、偉詮電、普誠均以紅盤作收。

分析師指出，大盤今日量縮格局可能反應賣壓減輕，也可能是市場觀望端午節前出籠、或靜待川習會帶來的賣壓，短線雖有機會反彈，但目前大盤來到壓力區，上檔壓力在 10650 點附近，下檔支撐看 10300 點。