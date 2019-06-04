〈每日外資外匯觀點〉聯準會官員鴿聲響起 美元中槍開啟墜勢？

不久前還表明美國聯準會降息為時尚早的聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德 (James Bullard)，週一 (3 日) 意外發表聯準會可能將很快降息的鴿派言論，加上美國 ISM 製造業數據表現疲軟，美元指數遭受重擊，一度跌到 97.1081，創 5 月 13 日以來的低點，使得市場格外關注週二 (4 日) 聯準會主席鮑爾的談話，預期將再度引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

布拉德週一提及，聯準會可能很快需要降息以促進通膨，並抵抗不斷升級的貿易戰帶來的下行經濟風險，交易員大幅增加押注今年底前聯準會降息。

美國銀行的美國利率策略業務主管 Mark Cabana 表示，市場越來越相信聯準會將降息，問題關鍵在於降多久以及降多少？

獨立分析師 Amir Khedri 從技術面來看，多頭對美元指數 98.3 關卡發動第三次攻擊，卻未能屢戰屢敗，下檔頸線 97.5 失守，雙頭部的空頭形態已經形成，後續須先觀察 97.15 支撐能否守住。

美國 5 月 ISM 制造業指數降至 52.1，遠低於預期的 53，為 2016 年 10 月以來最低水平。FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 表示，美國經濟數據疲軟及布拉德可能降息的言論引發美元回落，歐元說美元周一收盤突破 1.1200，來到近三周高點，從技術面來看，後市上漲機率大增。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根士丹利發布研究報告指出，一旦美債殖利率曲線倒掛擴大，投資人將放棄長期投資，同時將目光集中在貨幣市場；10 年期美債殖利率近期創近 2 年新低，美、日公債利差收窄將影響美元兌日圓的表現，因此持續看空美元兌日圓，並保留空頭部位，設定美元兌日圓目標匯價下看 105。