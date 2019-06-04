搶進黃金！全球最大黃金ETF持倉創2016年來最大單日增幅

最大黃金交易所交易基金突然獲得諸多青睞。SPDR 黃金股份的持倉創近三年來最大單日漲幅，因中美貿易戰、經濟成長放緩跡象、對聯準會將降息的猜測共同推動需求上升。

SPDR ETF 的資產週一增加 16.44 噸，增幅 2.2%，觸及 2016 年 7 月以來的最大漲幅，所有 ETF 的持倉總量創今年以來最大增幅。資金轉向傳統避險資產之際，黃金價格飆升突破每盎司 1300 美元，創下 2 月以來最高水平。

聯準會聖路易斯分行總裁 James Bullard 的講話對市場造成影響，他表示可能很快有理由降息。目前市場體現的預期是年底前至少有兩次 25 個基點的降息，比幾天前的預期多一次。

美股億萬富豪 Stan Druckenmiller 表示，如果經濟放緩，利率可能在 18 個月後降至零。

週二，亞洲傳出更多經濟疲軟的信號。南韓經濟第一季度修正後為萎縮 0.4%，是自金融危機以來表現最差的一次，而依賴貿易的新加坡採購經理人指數跌至 50 以下。

「隨著貿易緊張局勢加劇以及隨之而來的成長風險，黃金再次嘗試重拾其作為避險資產的地位，」瑞銀策略師 Joni Teves 在一份報告中表示。她表示，金價「看起來在 1,300 美元上方表現不錯，並有望測試今年的高點。」