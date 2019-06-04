貴金屬盤後─美國與貿易夥伴的關稅緊張持續 黃金收高16.80美元

黃金期貨週一連續第四個交易日上漲，並創逾三個月收盤高點。美國與全球貿易夥伴之間的關稅緊張持續，黃金獲得避險買盤支撑。

分析師說，黃金看來良好，反應關稅戰升高及全球經濟減緩。債券價格上漲，黃金亦走高。黃金正出現突破走勢，預期今年底，可望邁向 1400 至 1500 美元水準。

8 月黃金上漲 16.80 美元，或 1.3%，收於每盎司 1327.90 美元，創 2 月 26 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

7 月白銀上漲 17.3 美分，或 1.2%，至每盎司 14.74 美元。

分析師說，債券市場熱絡，顯示投資人擔憂經濟衰退，黃金因而獲益。

5 月，黃金與債券有避險買盤進場，價格上漲。美國與國際貿易夥伴之間的貿易衝突，削弱了華爾街，資金因而轉向了貴金屬與債券。今日黃金收盤時，美國 10 年期債券殖利率報 2.09%，創 2017 年 9 月以來低點，殖利率曲線反轉進一步加深。殖利率曲線反轉是經濟衰退的訊號。

週一，美元指數下跌 0.5% 至 97.223，美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，由於擔憂的因素仍在，貴金屬可望持續走高。

全球貿易緊張引發了經濟下滑的擔憂。週一，供應管理協會 (ISM) 公布 5 月製造業指數下降至 52.1%，4 月為 52.8%。

其他金屬交易方面，7 月銅收於每磅 2.65 美元，上漲 0.4%。7 月白金上漲 3.4% 至每盎司 820.90 美元。9 月鈀金下跌 1.2% 至每盎司 1315 美元。