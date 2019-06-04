科技股氣弱資金轉進金融股避險 台企銀爆量大漲近2%衝波段新高

美股科技股大跌影響台股今 (4) 日盤勢表現，在蘋概三巨頭領跌下，大盤指數紅翻黑，指數遇月線反壓拉回，靠著金融族群撐盤，大盤力守 5 日線，包括台企銀、京城銀、台中銀、台產等股價同步站上波段新高，其中台企銀更爆量大漲近 2 %，衝上波段新高。

美國聯邦機構準備對 FAANG 等科技公司進行反托辣斯調查，美股科技股因此受挫，連帶影響台電子族群表現，台股今日在台積電、大立光與鴻海等權值股領跌下，指數翻黑震盪，終場下跌 70.95 點，收在 10429.12 點。

觀察今天盤面表現，除電子零組件外，金融股以 0.3% 漲幅排名第二大漲幅族群，部分個股更在買盤追捧下帶動股價衝上波段新高。

台企銀今天成交量衝上 4.03 萬張，推升股價大漲近 2%、漲幅 1.91%、收在 13.35 元，站上波段新高，台企銀去年起進行體質改造，積極調整放款結構，帶動獲利表現創新高、年增幅逾 5 成，今年前 4 月獲利也比去年同期成長逾 2 成以上，獲利亮眼讓台企銀頻頻受到買盤青睞，推升股價持續上攻。

壽險龍頭國泰金今天也有 1.5 萬張買單敲進，股價小漲 0.97% 平盤整理，終場股價收在 41.45 元。

觀察今天金融族群表現，包括台企銀、第一金、中壽與京城銀等有 1% 以上漲幅，法人指出，美國發動的關稅戰一波接一波，短線看來電子、半導體等類股恐成賣超調節標的，在資金追捧下，讓金融股重獲買盤青睞，推升股價表現。