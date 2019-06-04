昇達科5月營收1.9億元可望創歷史次高 年增近2成

高頻微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今年 3 、 4 月營收陸續改寫歷史新高，不過，初估昇達科 5 月營收達 1.9 億元，略較 4 月 1.96 億元下滑，但較去年同月成長近 2 成，也為歷史次高。

昇達科去年受惠衛星通訊產品放量出貨，加上新興市場對微波通訊產品需求增加，單季營收都在 4 億元以上，今年首季營收 4.5 億元改寫單季歷史次高，法人估昇達科單季營收將達 5 億元，將改寫單季新高。

昇達科 3 月營收 1.86 億元改寫單月新高後，4 月及 5 月營收都維持在高檔水準，可往推升第 2 季單季營收直上 5 億元大關，也將改寫單季新高。

昇達科第 1 季工作天數雖減少，但 3 月主力客戶 Ceragon、華為在 3 月起對於微波通訊元件拉貨數量增加，此拉貨力道也延續至第 2 季。

美國總統川普簽署行政命令，意圖封殺華為；對此，昇達科表示，出貨給華為的微波設備元件，不受此事件影響，早在 2012 年，美國便禁止使用華為微波通訊設備，因此昇達科的華為微波設備產品，是出貨至美國以外市場。

昇達科副總經理郭俊良指出，近年來華為的市占率與出貨依然持續成長，昇達科近幾個月來也未感受華為需求減少，反倒因華為有較大的 4G 及 5G 微波元件建置需求，而有較多訂單進來。

昇達科去年稅後純益 2.21 億元，年增率 18.55%，每股純益為 3.99 元，董事會已通過每股擬配發 3.4 元現金及 0.6 元股票，共 4 元股利，將提 6 月 21 日股東會決議。