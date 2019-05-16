美國禁用華為通訊設備 昇達科指不受影響且Q2營收將創新高

美國總統川普簽署行政命令，意圖封殺華為；對此，昇達科 (3491-TW) 表示，出貨給華為的微波設備元件，不受此事件影響；早在 2012 年，美國便禁止使用華為微波通訊設備，因此昇達科的華為微波設備產品，皆出貨至美國以外市場。

法人依昇達科手中訂單估計，5 月及 6 月營收應可維持營收高檔水準，不受貿易戰影響，可望推升昇達科第 2 季營收首次直上 5 億元水準，也將改寫單季營收新高。

昇達科副總經理郭俊良今 (16) 日指出，近年來華為的市占率與出貨依然持續成長，昇達科近幾個月來也未感受到華為需求面的減少，反倒近期因華為有較大的 4G 及 5G 微波元件的建置需求，而有較大的訂單增幅。

此外，郭俊良強調，昇達科除了是華為供應商外，同時也是 Ericsson、Ceragon、NEC 等系統公司的供應商，如果其他國家因受美國影響而不買華為設備，對昇達科反而有正面助益，因為不買華為產品就會買易利信或其他系統公司產品，而這些系統設備公司也都是昇達科的客戶，且採購比重高於華為，昇達科的銷售毛利率也較高，因此說反而更好。

昇達科 4 月延續第 1 季高度成長動能，營收來到 1.96 億元，改寫單月新高，相較去年同期成長 32%，除主力客戶 Ceragon 於微波通訊元件拉貨數量大幅增加，推升整體營收之外，產品組合效益進一步提升集團毛利率，進一步突破至 40.71%。而合併營業淨利與稅前淨利方面年增幅更分別達 161% 與 52%，表現亮眼。

昇達科第 1 季工作天數雖減少，但 3 月主力客戶 Ceragon、華為在 3 月起對於微波通訊元件拉價數量增加，推升 3 月營收 1.86 億元創新高，毛利率表現也突出，累計 2019 年首季經會計師核閱後財報，昇達科營收達 4.5 億元，毛利率 38.57%，合併稅後盈餘 6154 萬元，年增 1.03 倍，每股純益為 1.09 元。

受消息面影響，昇達科股價今天表現鉅量長黑重挫 8%，收盤報 92 元，成交量 9202 張，三大法人外資買超 285 張，投信賣超 154 張、自營商賣超 116 張。