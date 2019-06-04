面板廠股東會起跑 彩晶明率先登場市場聚焦3個重點

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 明 (8) 日將舉行股東會，受面板價格回穩，首季轉虧為盈，在面板業中一枝獨秀，明日股東會市場聚焦 3 重點，包含美中貿易戰影響、市場的需求狀況、及面板價格是否回穩。

據市調機構調查，中小尺寸面板價格第 1 季止跌回穩，但上攻力道不足，5 月價格仍止漲持平，預估 6 月部分尺寸價格將再次反轉滑落，主因是手機需求不足，各面板廠價格壓力仍大。

彩晶董事長焦佑麒在營業報告書中表示，去年面板產業受美中貿易戰影響，造成需求下降，整體產業供過於求，且下半年面板平均售價下跌，造成產業獲利減少，公司已透過調整產品組合，並採接單生產、降低原物料及成品庫存，力求把影響降至最低。

展望今年，焦佑麒表示，去年彩晶產品組合在 10.4 吋以下中小尺寸面板，占整體營收比重逾 8 成，將持續聚焦 5.3 代廠在中小尺寸面板切割優勢，主要布局智慧型手機、車載與工控等應用，去年也在南科廠導入 18:9 全螢幕手機面板生產線，持續開發 IOT、穿戴、車載所需技術產品及全方位觸控產品解決方案，而位在中國南京的觸控模組生產基地，也將整合液晶模組、觸控模組技術製程、增加自動化產線以因應車載客戶需求，並提高優勢。

受到面板價格回穩，彩晶首季財報轉虧為盈，是台灣面板廠中唯一獲利的廠商，稅後純益 1.83 億元，每股純益 0.06 元，但受面板價格反轉下滑，市場持續關注價格壓力、訂單需求及美中貿易戰的後續影響。

彩晶近期股價表現較大盤相對強勁，今日力守平盤，一度重返 7 元，終場上漲 0.07 元，收在 6.97 元，成功收復月線。

彩晶也是台首家召開股東會面板廠，緊接在後有友達 (2409-TW) 將於 6 月 14 日舉行、群創 (3408-TW) 6 月 20 日舉行、已下市的華映則預計 6 月 24 日舉行。