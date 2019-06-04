王品強打多品牌聯合戰略 拉既有品牌成長動能

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 宣布，在台中市餐飲一級戰區公益路商圈最新推出麻辣火鍋「青花驕」和燒肉主題餐廳「原燒 O-NiKU」聯合新據點，王品表示，近來正積極推出街邊複合店，日前已在北市中山北商圈開出沐越和藝奇全新複合店，力拚藉由集團多品牌優勢，增進成長動能。

王品說明，複合店就是將集團 2 個以上的品牌一起展店，讓更多事業群來分攤展店成本，也可因用餐選擇性增加吸引來客，讓集團自身可達到聚集經濟的效果。

王品最新的複合店已於 5 月底進駐台北中山北商圈，由越菜品牌沐越和日式料理藝奇接力開幕，期透過「一店一主題」的方式，將異國文化和不同的飲食風情傳遞給顧客。

在中山北商圈的複合店開出後，王品最新在台中的公益路餐飲商圈再開出青花驕和原燒 O-NiKU 兩大比鄰的獨棟新據點，其中，青花驕在此打造氣派的二層樓大店面，以東方人文為設計原點，目標要成為台中最美麻辣鍋餐廳。

而原燒 O-NiKU 同樣擁有超大坪數，外觀以金屬材質打造，主打城市野營風，藉此在中部一級餐飲戰區脫穎而出。

法人指出，王品除了持續在台強化營運方向，在中國調整體質成效已顯現，第一季王品中國利潤率為 5.43%，遠優於去年第四季的 - 0.26%，隨著逐步結束中國王品牛排營運不佳的店點，再加上舞漁、北島鰭鮮、海狸家等新品牌均已確定各自的營運策略，今年中國事業體的表現可望逐漸回穩，整體獲利回溫可期。