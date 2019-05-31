前美國外交官：川普對墨西哥加徵關稅 政治上與經濟上都錯

前美國外交官尼格羅龐提 (John Negroponte) 週五質疑，川普總統為了移民問題，威脅對墨西哥加徵關稅，是否是一項正確的策略。

川普週四宣布，美國計畫自 6 月 10 日起，對所有由墨西哥進口的商品課徵 5% 關稅。在發布的聲明中，川普將此一意外行動，歸因於邊界危機。此一危機導致數十萬人入侵美國。他甚至表示，如果墨西哥不阻止移民進入美國，今年 10 月 1 日起，他將把墨西哥商品的關稅提高至 25%。

尼格羅龐提於週四下午接受 CNBC 訪問時，懷疑川普的行動是否能得到希望的效果。

他說：「我認為無論在政治上或經濟上，這次的行動都不對。我也不認為這項行動有助解決移民問題。」尼格羅龐提目前擔任 McLarty 顧問公司副董事長，以往曾擔任美國駐墨西哥大使。

墨西哥則說，不會屈從於經濟威脅。

墨西哥總統 Obrador 在寫給川普的一封信中說道，他不希望對抗，領導人有責任為爭議尋求和平的解決方式。

「川普總統，社會問題不能以關稅或脅迫方式解決，」Obrador 寫道。

尼格羅龐提告訴 CNBC 說，他同意這種說法。他說，現在可能是華盛頓與墨西哥共同解決問題的時候。

其實，在致川普的信件中，Obrador 已要求美國與墨西哥官員於週五開始會晤，討論如何達成對兩國均有利的協定。