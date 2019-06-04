〈機構報告〉不確定因素多 Canalys看衰今年智慧手機出貨量

研究機構 Canalys 公佈一份 2019 年智慧手機出貨量預測報告，內容指出受到市場不確定性因素影響，Canalys 將 2019 年智慧手機出貨量預估下調至 13.5 億支，年減 3.1%。

資料來源: Canalys，鉅亨網製圖

最新的報告中 Canalys 將全球目前發展現況重新考量並評估手機出貨量。雖然美國政府封鎖華為的行動可能衝擊全球手機出貨量，但也提到華為失去的市占可能被其它品牌廠取代，如三星等。

除了中美貿易摩擦外，Canalys 也指出消費者對於智慧手機已出現疲勞感，再加上手機品牌廠缺乏有意義的創新，導致智慧手機市場銷售疲弱，消費者的換機週期變得更長。

綜合來看，Canalys 仍對於今年手機出貨量較之前悲觀，因此將 2019 年智慧手機出貨量預測下調至 13.5 億支，年減 3.1%，2018 年智慧手機出貨量則為 13.9 億支。

不過，Canalys 認為 2020 年智慧手機將出現成長，預估全球智慧手機出貨量將回升至 13.9 億支，年增 3.4%

此外，富邦投顧針對華為今年手機銷售情況表示，在美國封鎖華為之前，富邦投顧預估華為今年全年出貨手機出貨量為 2.58 億支，下半年出貨量 1.34 億支；而在封鎖華為行動之後，富邦投顧預估，最糟的情況是華為今年手機出貨量將下滑至 2 億支，下半年出貨量只有 7600 萬支。

同時，雖然三星可能收割華為所流失的手機市占，但三星大部分由集團自行生產供應零組件，是否能全數補足華為在國際市場上失去的缺口仍未定。

此外，因為華為事件，有可能讓除了中國外的消費者對於中國品牌存有戒心，所以其他中國手機品牌廠能搶攻華為流失的市占恐怕有限，且華為可能會更積極強攻中國市場，以保住市占不致流失太多。