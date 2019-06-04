大立光市值跌破5000億元 5月營收看升股價醞釀反彈契機

蘋果及華為概念股大立光 (3008-TW)，今日早盤股價下跌到 3640 元後留下影線，盤中市值跌破 5000 億元，但股價技術面已連 2 日留下影線，加上明日將公布 5 月營收，預期將優於 4 月表現，分析師張陳浩指出，大立光股價在 5 月 30 日跌到 3560 元，可能是短期底部，股價譜反攻契機。

張陳浩指出，今日早盤大立光股價一度突破 10 日線 3780 元關卡，來到 3785 元，雖然隨後隨大盤下殺，但股價顯然在 5 日線 3681 元獲得支撐收腳，也讓大立光今日股價遊走在 5 日及 10 線之間，值得注意的是，大立光技術線型上，5 日線可能在近日穿越 10 日線形成黃金交叉，可望協助大立光股價突破破 4000 元大關。

就市場籌碼面觀察，大立光遭外資連 9 賣，近 1 個月來外資賣超大立光張數達 2159 張，但股價 5 月 27 日以來在目前區間盤整，且外資在台股賣無可賣，昨日已回補台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股，預料大立光股價將在向下承接買盤支撐下止穩，並可望展開反彈。

大立光明 (5) 日將公布 5 月營收，外資預期大立光 5 月營收優於 4 月表現，且呈現年增及月增，張陳浩指出，這也是在台股在華為概念股族群止跌後，市場看多大立光的另一重要因素。