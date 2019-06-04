富邦媒美妝版圖再下一城 全球唯二蘭蔻官方旗艦店開在momo

富邦媒 (8454-TW) 今 (4) 日宣布深耕品牌邁向新里程碑，旗下 momo 購物網攜手台灣萊雅 LUXE，開出全台唯一也是全球唯二的蘭蔻線上專櫃旗艦店，台灣萊雅期望藉此讓線上線下無縫接軌，富邦媒也樂觀預期，將為蘭蔻導入 50% 的新客。

富邦媒說明，去年起與萊雅集團展開合作，旗下品牌屢創銷售佳績，今年第 1 季碧兒泉銷售年增率高達 300%、植村秀也達 200%，而此次 momo 再推出蘭蔻官方旗艦店，為美妝市場新標竿。

富邦媒董事長林啟峰說，相信接下來台灣美妝產業發展將會明顯的變革，由於 momo 購物目前擁有近千萬的會員數，有高達近 70% 為女性消費者，每月不重複訪客數達 740 萬人次，日平均流量 420 萬人次，樂觀預期接下來將為蘭蔻導入 50% 的新客。

台灣萊雅說明，目前電商和百貨專櫃消費者的重疊率低於 2%，增加消費者接觸點和成交方式是公司追求的目標，而未來透過 momo 購物網和蘭蔻品牌 CRM 技術和大數據串接，消費者購買品牌商品可同步享有會員點數累積和會員權益，包括售後服務、生日禮遇、每月試用品兌換等，與線下無縫接軌。

momo 網路購物去年營收年增達 33.2%，大幅優於整體實體通路的成長幅度，其中，美妝品項訂單和購買金額均維持雙位數成長，目前站上已進駐近 3000 個美妝品牌，是台灣美妝品類第一大 B2C 電商平台。