歐股盤前─美批中國玩卸責遊戲 貿易戰僵局難解 指數期貨走跌

美中貿易戰愈演愈烈，美國政府日前發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」；今 (4) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 2 點 26 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.18%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.39%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.47%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.77%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.04 %，深證成指下跌 1.37%；南韓 Kospi 指數上漲 0.04%，日經 225 指數下跌 0.01%；台股收跌 70.95 點，至 10429.12 點。

據傳美國政府準備對蘋果、亞馬遜、臉書和 Google 等大型科技公司，進行反托拉斯調查，導致昨 (3) 日科技股重挫，那斯達克指數陷入修正。

週一那斯達克指數重挫 120.13 點 (1.61%)，至 7333.02 點；道瓊工業指數收漲 4.74 點 (0.02%)，至 24819.78 點；標普 500 指數收跌 7.61 點 (0.28%)，至 2744.45 點。

美中貿易戰持續延燒，美國政府日前發表聲明，指中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

美國財政部和美國貿易代表辦公室重申，中方對貿易協議內容「出爾反爾」，美方所堅持的，是詳細、可行的承諾，絕對不會對中國主權構成威脅。

聖路易聯準銀總裁 James Bullard 認為，貿易戰加劇，使經濟面臨更多風險，聯準會 (Fed) 可能很快就會需要調降政策利率。

美國總統川普週一抵達英國，展開為期 3 天的國是訪問；據悉，英國首相梅伊將拒絕美國建議禁用華為 5G 網路設備的要求。