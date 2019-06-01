貴金屬盤後─川普再加徵關稅 黃金收高18.70美元 突破1300美元關卡

鉅亨網編譯郭照青 2019年6月1號4點13分

黃金期貨週五上漲，創逾七週收盤高點。美國與全球貿易夥伴的關稅緊張有升高跡象，投資人有避險買盤進場。

分析師說，華盛頓加諸於墨西哥的關稅威脅，強化了全球貿易戰與衰退的擔憂。黃金因而獲得避險買盤支撑。

8 月黃金上漲 18.70 美元，或 1.5%，收於每盎司 1311.10 美元，並創 4 月 10 日以來，交易最熱絡合約的最高收盤水準，並突破 1300 美元關卡。

7 月白銀上漲 7.6 美分，或 0.5%，至每盎司 14.567 美元，本週上漲近 0.1%，5 月則下跌 2.9%。

週四晚間，川普宣布自 6 月 10 日起，美國將對自墨西哥進口的商品課徵 5% 關稅，直到非法移民停止跨越南方邊界為止。他並說，若危機持續，7 月 1 日關稅將上升至 10%，而後每個月再上升 5%，至 10 月 1 日，將上升至 25%。

分析師說，美國有意對墨西哥，德國與其他歐元區國家加徵關稅，對黃金屬利多。

此外，市場預期中國將針對華為事件，進行報復。在極端情況下，稀土出口可能停止。

中國國營媒體報導，北京在與美國的關稅之戰中，將採取新的報復措施。中國今日公布製造業採購經理指數下降至 49.4，該數據低於 50 代表製造業緊縮。

擔憂貿易衝突加劇，是過去幾週黃金的主要支撑。美國股市今日大幅下跌，亦支撑了黃金上漲。

其他金屬交易方面，7 月銅下跌 0.5% 至每磅 2.64 美元，本月大跌 9.1%。

7 月白金上漲 0.1 美元至每盎司 794.20 美元，5 月則收低逾 11%。9 月鈀金下跌 2.5% 至每盎司 1331.50 美元，本月下跌 3.6%。