美股盤中─蘋果 銀行股上漲 帶動道瓊反彈 一度上揚120點

週一，6 月第一個交易日，道瓊工業平均指數反彈上揚，道瓊一度上漲達 120 點，隨後削減漲幅，早場則一度下跌逾 100 點。銀行股與蘋果股價上漲，協助華爾街擺脫中美貿易擔憂與製造業成長減緩的壓力。

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道瓊工業平均指數上漲 5.07 點或 0.02% 至 24820.11。

Nasdaq 指數下跌 55.22 點或 0.75% 至 7397.93。

S&P 500 指數下跌 2.34 點或 0.09% 至 2749.72。

摩根大通，花旗與美國銀行股價均走高，蘋果股價上漲 0.9%。

今早，美國公布製造業數據疲弱，中國對美國貿易戰的喊話加劇，道瓊與 S&P 500 一度雙雙下跌。

供應管理協會 (ISM) 公布，5 月製造業活動創 2016 年 10 月以來最慢成長速度，該數據公布後，股市下跌至盤中低點。

有關貿易方面，中國商務部副部長王受文週日發布白皮書說，美國不能強迫中國達成貿易協定，中國「不會退讓。」他並拒絕說明本月稍後，兩國領導人是否會在 G20 高峰會上會晤，並達成協議。

王受文並說：「美國退却了。他們總是想得寸進尺。」

過去一個月，全球兩個最大經濟體之間的貿易緊張升高。美國於 5 月對 2000 億美元自中國進口商品加徵關稅，中國亦對自美國進口的商品加徵關稅，進行報復。

分析師說，中美雙方協商若破裂，股市可能回檔 10%。現在股市已回檔逾 5%，但談判並未破裂。影響股市的因素並不多，貿易仍為焦點。

上週，貿易擔憂亦撼動了華爾街，川普總統威脅對所有自墨西哥進口商品課徵 5% 關稅。該消息使得上週五股市下跌。

上週五，主要指數均下跌逾 1%。5 月，美國股市創 2019 年首度單月下跌，結束了連續四個月月線上漲的走勢。