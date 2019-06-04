〈蘋果WWDC〉新亮點：Apple Watch有專屬APP Store，tvOS可切換多人使用

蘋果（AAPL-US）周一（3 日）在 2019 全球開發者大會（WWDC）發表最新一代的 Apple Watch 作業系統：watchOS 6，除了推出更多新錶面之外，終於為 Apple Watch 推出專屬的 APP Store，可以不用連接手機就能獨立安裝使用。

watchOS 6 的新功能如下：

獨立專屬 APP Store

用戶無須透過 iPhone，即可在專屬的 APP Store 瀏覽與安裝各種軟體，同時，還推出多種 API 給第三方開發者製作多樣軟體，包括串流 API 等等，以用於支援個人娛樂、收聽廣播或收看直播等多項功能。

多種超美錶面

為用戶添加更多豐富的錶面設計選擇，其中還包括「Gradient」，可以隨著用戶選擇的顏色而變化，還有更多「X-Large」的大膽現代大數字的錶面設計。

整點報時「Taptic Chimes」

最新的整點報時功能，可以提供用戶在整點的時候，包括用聲音或者觸感的方式提醒時間，讓用戶不用看錶面也可以知道時間。

強化健康功能

近年來 Apple 在 Apple Watch 一直晉升強化的訴求，就是在健康功能上，最新功能包括可以追蹤用戶的月經期間，這是以前只有在第三方應用程式可以使用的功能。另外還加強運動表現追蹤等功能。

其他還包括增加三大實用功能：計算機，語音備忘錄以及有聲書功能，大幅提高手錶使用上的實用及便利性。APPLE WatchOS 6 預期在今年秋季上市。

另外，Apple 在秋季還將推出全新改版的 tvOS 13，最大亮點在於其作業系統可以提供多人使用，且依每位成員不同的習慣，提供個人化服務，相當便利。此外，系統上除了可以全螢幕觀看影片內容外，還可以串流 Apple Music，也將持續支援 Xbox One 控制器和 PS 4 控制器，在家庭娛樂領域上更加方便有趣。

遊戲訂閱服務 Apple Arcade 也將於秋季上市，付費後即可讓用戶可以在 Apple 平台上盡情下載遊戲，不僅包括 iPhone 和 iPad，也包括 Macs 與 Apple TVs。Apple 提供超過 100 種以上的遊戲，且完全免於 app 內購買以及剔除廣告。

Apple TV + 是 Apple 在節目訂閱服務領域中，跨出的第一步。Apple 目前原創節目還不多，面對來自 Netflix 和迪士尼等強勁的對手競爭，Apple 已向 Steven Spielberg，JJ Abrams 等名人尋求合作。