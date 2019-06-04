美股盤後 — 反壟斷風暴重挫四大科技巨頭 那斯達克陷入修正 

週一 (3 日) 反壟斷調查消息接連不斷，尖牙股四大巨頭 (臉書、蘋果、Alphabet 和亞馬遜) 風聲鶴唳，其股價一度蒸發 1700 億美元，拖累那斯達克指數自近期高點下跌逾 10%，摔入修正區域。
週一 (3 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數小漲 4.74 點，或 0.02%，收 24819.78 點。
- 那斯達克指數下跌 120.13 點，或 1.61%，收 7333.02 點。
- 標普 500 指數下跌 7.61 點，或 0.28%，收 2744.45 點。
- 費城半導體指數上漲 4.34 點，或 0.33%，收 1300.52 點。
反壟斷風暴週一狂襲，臉書 (FB-US) 領頭暴跌 7.51%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 6.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.64%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.01%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.94%。
尖牙股 (FAANG) 中除了 Netflix 外，四大科技巨頭全將遭遇美監管機構的反壟斷調查，一夕間其市值共蒸發 1370 億美元。
週一 (3 日) 蘋果 2019 全球開發商大會 (WWDC) 宣布最新作業系統 iOS 13，具有暗黑模式和更新的應用程式，此外，蘋果正式退役 iTune，還推出新的 macOS、Apple TV、Apple Watch 軟體更新，以及售價 6000 美元的新 Mac Pro。
半導體類漲跌互見，Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.24%；AMD (AMD-US) 上漲 0.62%；美光 (MU-US) 上漲 0.25%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.32%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.82%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.24%。
英飛凌正式宣布以 94 億美元的價格收購賽普拉斯半導體公司 (Cypress) (CY-US)，激勵後者週一股價暴漲 23.85%。
殖利率曲線持續倒掛，聯準會官員布拉德 (James Bullard) 提出降息論刺激金融市場，銀行股意外不跌反漲。花旗 (C-US) 上揚 0.75%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.098%；高盛 (GS-US) 上揚 0.38%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.30%。
台股 ADR 僅友達下滑。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 3.55%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.95%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.68%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.90%。
華爾街分析
週一 (3 日) 首位聯準會官員放出降息第一槍，美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 公開表態，聯準會可能需要盡快降息來提振通膨，因應貿易戰帶來的經濟下行風險，此番言論激勵美股週一尾盤收斂跌幅，四大指數漲跌互見。
美國反壟斷監管部門正在調查四大科技巨頭，這促使科技股為主的那斯達克自近期高點下跌逾 10%，進入修正區域。
Miller Tabak & co. 的股票策略師 Matt Maley 稱：「監管局勢是一個懸而未決的問題，而且具有長期負面的影響。在我們面臨諸多不利因素的情況下，這又製造了另一個股市不利因素。」
美中貿易戰僵局未解，Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 說：「與中國的問題仍然是房間裡的大象 (眾人故意忽視或刻意逃避的問題)，目前還沒有很多利多因素可以推動市場，所以這個問題仍然是關鍵點。」