美股盤後 — 反壟斷風暴重挫四大科技巨頭 那斯達克陷入修正 

週一 (3 日) 反壟斷調查消息接連不斷，尖牙股四大巨頭 (臉書、蘋果、Alphabet 和亞馬遜) 風聲鶴唳，其股價一度蒸發 1700 億美元，拖累那斯達克指數自近期高點下跌逾 10%，摔入修正區域。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數小漲 4.74 點，或 0.02%，收 24819.78 點。

那斯達克指數下跌 120.13 點，或 1.61%，收 7333.02 點。

標普 500 指數下跌 7.61 點，或 0.28%，收 2744.45 點。

費城半導體指數上漲 4.34 點，或 0.33%，收 1300.52 點。

反壟斷風暴週一狂襲，臉書 (FB-US) 領頭暴跌 7.51%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 6.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.64%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.01%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.94%。

尖牙股 (FAANG) 中除了 Netflix 外，四大科技巨頭全將遭遇美監管機構的反壟斷調查，一夕間其市值共蒸發 1370 億美元。

週一 (3 日) 蘋果 2019 全球開發商大會 (WWDC) 宣布最新作業系統 iOS 13，具有暗黑模式和更新的應用程式，此外，蘋果正式退役 iTune，還推出新的 macOS、Apple TV、Apple Watch 軟體更新，以及售價 6000 美元的新 Mac Pro。

蘋果宣布推出售價 6000 美元的新 Mac Pro。(圖片：AFP)

半導體類漲跌互見，Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.24%；AMD (AMD-US) 上漲 0.62%；美光 (MU-US) 上漲 0.25%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.32%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.82%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.24%。

英飛凌正式宣布以 94 億美元的價格收購賽普拉斯半導體公司 (Cypress) (CY-US)，激勵後者週一股價暴漲 23.85%。

殖利率曲線持續倒掛，聯準會官員布拉德 (James Bullard) 提出降息論刺激金融市場，銀行股意外不跌反漲。花旗 (C-US) 上揚 0.75%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.098%；高盛 (GS-US) 上揚 0.38%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.30%。

台股 ADR 僅友達下滑。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 3.55%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.95%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.68%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.90%。

華爾街分析

週一 (3 日) 首位聯準會官員放出降息第一槍，美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 公開表態，聯準會可能需要盡快降息來提振通膨，因應貿易戰帶來的經濟下行風險，此番言論激勵美股週一尾盤收斂跌幅，四大指數漲跌互見。

美國反壟斷監管部門正在調查四大科技巨頭，這促使科技股為主的那斯達克自近期高點下跌逾 10%，進入修正區域。

Miller Tabak & co. 的股票策略師 Matt Maley 稱：「監管局勢是一個懸而未決的問題，而且具有長期負面的影響。在我們面臨諸多不利因素的情況下，這又製造了另一個股市不利因素。」

美中貿易戰僵局未解，Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 說：「與中國的問題仍然是房間裡的大象 (眾人故意忽視或刻意逃避的問題)，目前還沒有很多利多因素可以推動市場，所以這個問題仍然是關鍵點。」