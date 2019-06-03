中國可以大舉拋售美國債券 為何不會這麼做

鉅亨網編譯郭照青 2019年6月3號22點2分

美國與他的最大債權國陷入了貿易戰，且日益加劇。這引發了一項投資人的夢魘，即中國可能大舉拋售手中持有的 1.12 兆美元美國債券，展開一場經濟核戰。

投資人擔憂，一旦沒有更多商品可以加徵關稅，中國將如何報復美國加徵關稅。其實中國仍有諸多選項，包括讓人民幣貶值，禁止出口稀土，甚至設法抵制 iPhone 與其他美國商品。

近幾週，貿易緊張急劇升高，引發市場預期中國可能大舉拋售美國債券。中國環球時報主編胡鍚進本月稍早，發布推文說，許多中國學者正在討論出脫美國債券的可能性。

然而，北京不太可能將持有的大量美國債券當做武器，因為此一舉動可能遭致反擊，而且情況可能嚴重。這可能耗盡中國的金融資源，削弱市場對中國的信心，讓全球市場擔驚受怕。況且，拋售美國債券，是否能如願創傷美國，也未盡明朗。

Stifel 公司分析師班尼斯特 (Barry Bannister) 說：「中國不會這麼做，因為漫無目標。」

大舉拋售將使得美國債券價格大跌，殖利率則上升。這衝擊著實重大，因為 10 年期債券殖利率係其他債券的指標利率。屆時，汽車貸款，房屋貸款再到企業貸款，成本全都將大幅上升。

然而，分析師仍不相信中國會大舉出脫美國債券，因為這等同自搬石頭自打腳。大舉出脫債券，將使得中國持有的債券價值大減，反而傷了自己。