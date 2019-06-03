崇友高階電梯取得飯店寓邸大單 明年Q4貢獻營收逾7100萬元

電梯大廠崇友實業 (4506-TW) 今 (3) 日公告，旗下高階電梯品牌「堅尼西斯」接獲南京松江飯店寓邸大型新梯訂單、及忠孝東路國際酒店汰舊換新電梯訂單，將貢獻整體營收逾 7100 萬元，可望於明年第 4 季完工驗收，並認列營收。

崇友目前在台電梯市場市佔率約 2 成以上，由於台灣房市案源需求結構改變，及自有新梯研發技術實力提升，集團於 2014 年正式發展中高端自有品牌「堅尼西斯」，成功與旗下自有品牌「崇友」及代理品牌「東芝」，達到品牌差異化區隔。

除採取差異化接單策略，優化新梯銷售案源結構外，崇友也積極衝刺汰舊換新業務開發，去年新梯與汰舊換新業務營收占比約 58%，維修保養營收占比 40-42%，未來將維持新梯與汰舊換新業務營收占比約 6 成水準。

崇友總經理游本立指出，堅尼西斯品牌過去曾取得遠雄金融中心、羅東村却溫泉酒店、新板特區凱撒飯店、萬華凱達國際酒店等多項知名建案訂單，此次更成功取得南京松江飯店寓邸大型新梯訂單，及忠孝東路國際酒店汰舊換新訂單，顯示在中高端高樓層案源市場佈局效益漸顯。

游本立表示，目前新梯中，自有品牌占比 7 至 8 成，剩下是崇友代理自日本東芝 (TOSHIBA) 的新梯，自有品牌中，去年高端自有品牌「堅尼西斯」營收占比近 2 成，較 2017 年小幅成長，產品單價與毛利表現都較佳，未來將持續聚焦高速電梯市場。

崇友去年宣布退出中國業務市場後，今年中國市場營收占比趨近於零，使營收小幅短少，不過，在新梯訂單量將成長 10-15% 帶動下，力拚今年營收、獲利持平去年，明年起營運表現更將穩定向上。