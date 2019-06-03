美股盤前─貿易戰擔憂加劇 道瓊指數下跌約70點

就在川普總統威脅對墨西哥商品加徵關稅的同時，中美貿易戰遽然升溫。

上週五，道瓊四個月來首度跌破 25000 點關卡。今日盤前交易中，美國指數期貨再度走低，道瓊指數下跌約 70 點。

中國上週針對 600 億美元美國商品加徵關稅，報復美國最近對中國商品加徵關稅。在週日發布的官方聲明中，北京指責美國該為貿易談判破裂負責，並說中國不會退讓。

美國政府將於 6 月 10 日開始，對所有自墨西哥進口商品加徵關稅 5%。墨西哥經濟部長將於週一在華盛頓與美國商務部長羅斯會晤。

此外，川普還將目標指向印度。他於上週五宣布，將於週三把印度自特別貿易計畫名單中除名。

亞洲股市今日下跌，香港恆生指數收盤接近持平，但上海綜合指數下跌 0.3%，日經指數大跌 0.9%。

歐洲股市於早場交易中，亦下跌。英國與德國股市各下跌約 0.4%。

投資人持續轉進美國政府債券，尋求避險。美國 10 年期債券殖利率下降至 2.09%，創近二年低點。

蘋果開發者大會 (WWDC) 週一在加州開始舉行，預期將為 iPhones, iPads, Macs 及 Apple Watch 推出新的軟體功能。

經濟數據方面，台北時間 22:00 供應管理協會 (ISM) 將公布 5 月製造業指數。

週五，美國將公布 5 月就業報告，為市場所矚目。