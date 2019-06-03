Fed Listens會議在即 可能為降息前瞻指引？

聯準會 (FED) 自明 (4) 日起將在芝加哥舉行 Fed Listens 會議。有鑑於近來全球經濟前景持續走弱，市場普遍認為，即將到來的 Fed Listens 會議可能預告日後 Fed 的降息舉措。

為期兩天的 Fed Listens 會議將由多位 Fed 官員共同審視物價走勢、就業市場等經濟指標，評估金融危機以來貨幣政策的施行狀況，以及替代性政策等全球關注的重要問題。

由於當前美國與全球經濟前景堪憂，市場普遍認為聯準會可能降息。小摩 (JP Morgan) 預計，Fed 將在 9 月及 12 月降息兩次；巴克萊 (Barclays) 認為，若金融環境持續惡化，不排除提早採取行動的可能性。

市場認為，為了降低出現經濟衰退的可能性，Fed 官員們將在會上針對兩個潛在解決方案進行分析。

若選擇釋放降息信號，那麼 Fed 必須設法克服通膨問題。彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 所長 Adam Posen 表示，在下一次經濟衰退來臨前，必須有足夠空間能夠應對危機。

一旦 Fed 官員傾向降息，意味著自 2015 年 10 月啟動的升息周期即將畫下句點，到時資產價格可能隨之重估。坎薩斯城 Fed 總裁 Esther George 上月警告，降息可能帶來資產價格泡沫，提升經濟下滑風險。

然而，若 Fed 選擇不降息，讓市場相信通膨會提升至 Fed 設定的目標，那麼物價上漲將在未來創造更穩定的就業。

不過，這意味著 Fed 可能面臨更多政治壓力。此前美國總統川普不斷施壓 Fed 降息，小摩認為，川普突然向墨西哥商品加徵關稅，看似為了解決非法移民問題，實際上可能希望藉此打壓市場信心，迫使 Fed 降息。

目前市場也出現其他猜測，認為聯準會可能會從調整通膨框架入手，而非直接調整利率。

紐約 Fed 總裁 John Williams 上個月發表論文提出「平均通膨目標」的說法。他認為，通膨的預期目標應該在整個經濟週期內實現 2% 的平均通膨率，例如在景氣較高時容忍通膨大於 2%，解藉此彌補經濟低迷時下滑的通膨預期。

也有人認為，Fed 應調整當前的政策模型，降低通膨所佔的權重，以此消除低通膨對貨幣政策的干擾。